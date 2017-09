Desko peremo na roke

Deska za rezanje je eden od osnovnih kuhinjskih pripomočkov, kljub razmahu plastičnih pa je še vedno najbolj priljubljena lesena. To lahko v kuhinji ohranimo desetletje, če le pravilno skrbimo zanjo.

Po nakupu najprej poskrbimo, da ne bo vpijala sokov, ki bodo odtekali z različnih živil. Vpijanje preprečimo tako, da jo pred uporabo (najprej jo seveda operemo) premažemo z jedilnim oljem in pustimo stati čez noč. Zjutraj speremo z vodo in detergentom za pomivanje posode. Deska bo ostala uporabna dlje, če jo bomo prali na roke. V pomivalnem stroju ji škodujejo tako dolgotrajno namakanje kot visoke temperature, sčasoma postane krhka in se po določenem številu pranj lahko zlomi. Ko jo operemo na roke, jo vedno temeljito obrišemo. Občasno, denimo enkrat na mesec, jo je treba temeljito očistiti. Najbolj učinkovito je s soljo in limono, ki ju natremo vanjo. Močne vonje, denimo vonj po česnu, lahko odpravimo s sodo bikarbono.