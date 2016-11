Deset trikov za hitro prodajo avta

Če želite svoj avto prodati čim prej in po dobri ceni, potem se morate za oglas na avto.net ali bolha.com malce pripraviti. Tako pravi Mike Bishop, človek, ki stoji za angleško internetno stranjo tootle.co.uk, ki je pripravil seznam desetih točk, kaj morate v oglas vključiti in čemu se izogniti.



1. Začnite z osnovo



Osnova je jasno napisana znamka in model avtomobila s specifikacijami, kot je na primer audi A4 2.0 TDI S-line avant. To lahko nadgradite z letom izdelave in – če je treba – registracije.



2. Izognite se nejasnosti



Izognite se nejasnim trditvam, kot je »vozi dobro« ali »ima dober motor.« To niso uporabne informacije oziroma znajo potencialnega kupca celo odvrniti, da bi vas poklical.



3. Bodite natančni pri barvi in opisu notranjosti



Ko opisujete barvo vozila, ne uporabite proizvajalčevih imen, kot je »E5D kovinski – modra – temna«, saj številnim ne povedo popolnoma nič. Ohranite to, kar je jasno, torej kovinsko modra. Pri opisu notranjosti pa jasno napišite, ali so sedeži oblečeni v blago ali usnje, saj ti podatki vplivajo na kupčevo razumevanje vrednosti avtomobila.



4. Ne prikrivajte poškodb



Ko avto fotografirate, si zapišite vse poškodbe, ki jih vidite, in v oglas zapišite tudi, kje so. To je pomembno zato, ker s tem ne boste tratili svojega in kupčevega časa. V resnici, pravi Bishop, ni redko, da kupci potem, ko odkrijejo očitne napake, odidejo, ker prodajalcu ne verjamejo več, ali pa takoj ponudijo nižjo ceno zaradi odkrite poškodbe na vozilu.



5. Zapišite točno kilometrino



Poleg natančnega števila prevoženih kilometrov je dobro omeniti, ali je bil avto vsak dan uporabljen.



6. Bodite jasni pri številu lastnikov



Število prejšnjih lastnikov je pomembno, a bodite natančni: izogibajte se zvezi »dva prejšnja lastnika« in raje zapišite »tretji lastnik«, kar je po pomenu enako, obenem pa se izognete dvoumju.



7. Preverite zgodovino servisov



Preglejte servisno knjigo avtomobila in se prepričajte, da so vsi obiski servisa zapisani in potrjeni. Če niso, se pripravite, da kupcu na kratko razložite zgodovino servisov.



8. V oglas ne pišite vsega



Sebe in kupcev ne obremenjujte s podatki, da ima avto centralno zaklepanje ali električna okna, ker so to standardi vseh modernih avtomobilov. Osredotočite se na prave prednosti vašega avtomobila, torej na opremo, ki ga bo v resnici izpostavila, kot na primer satelitska navigacija, DAB-radio in podobno.



9. Naredite čim boljše fotografije



Rek, da je dobra fotografija vredna tisoč besed, velja! Upoštevajte navodila, kako narediti dobre fotografije, in jih priložite oglasu.



10. Avto pred fotografiranjem operite



Avto operite zunaj in znotraj. Iz njega odstranite vse, kar je vaše, ker nikogar ne zanimajo vaše smeti ali predmeti, ki po navadi nimajo kaj iskati v avtomobilu.

Nasveti za dobre fotografije



1. Ko slikate avtomobil, ne stojte preblizu in ne predaleč, saj ni nobene potrebe, da del avtomobila manjka ali da kupci vidijo še pol vašega dvorišča. Njih zanima avto.



2. Kamere ali telefona ne držite previsoko. Raje malce pokrčite kolena in se nagnite naprej, da dobite pravo višino za posnetke. Pazite, da je kamera vzporedno z avtomobilom, in ne pod kotom. Če pa se boste vendarle odločili za slikanje z višine in pod kotom, računajte, da bo postal avto ali detajl, kot je kolo, precej čuden.



3. Strokovnjaki pravijo, da je za prepričljiv prikaz zunanjosti avtomobila treba narediti od šest do osem fotografij.



4. Ko slikate notranjost avtomobila oziroma sedeže, se postavite pred odprta vrata in kamero postavite nad zunanje ogledalo. Ko pa slikate volan, sedite na zadnji sedež in zajemite v objektiv celotno armaturno ploščo. Pazite, da upoštevate tudi tako majhen detajl, kot je poravnan volan. Majhen trik, ki naredi čudež!