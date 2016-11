Deset težav, ki jih reši aspirin

Aspirin je zdravilo, ki ga je nedvomno mogoče najti v vsaki domači lekarni. A ne prežene le glavobola, ampak še številne druge težave. Oglejte si deset takih, kjer vam bo prišel prav.

Premaguje akne

Zaradi protivnetnih sestavin je odličen za zdravljenje mozoljev. Enkrat na teden zdrobite tri tablete aspirina in prah zmešajte s sokom limone. Zmes nanesite na akne, počakajte nekaj minut in sperite. Po tej negi se izogibajte sončnim žarkom.

Pomaga pri pikih insektov

Aspirin pomaga pri zmanjševanju oteklin, ki ji povzroči pik komarjev ali drugih žuželk. Vse, kar morate storiti, je, zmočiti aspirin v vodi in ga za nekaj trenutkov položiti na mesto vboda.

Beli kožne madeže

V njem je snov, ki je dodana tudi kremam za beljenje kože. Če so na vaši pigmentni madeži, zdrobite sedem tablet aspirina, zmešajte prah s tremi žlicami jogurta in dodajte žlico medu. Zmes največ enkrat na dva tedna nanesite na kožo in pustite 15 minut. Sperite. Koža bo lepa, sijoča, pore ne bodo zamašene, madeži in poškodbe pa bodo manj opazne.

Premaguje prhljaj

Če vas pesti, enkrat na teden običajnemu šamponu dodajte dve zdrobljeni tableti aspirina in kot običajno umijte lase.

Odstranjuje mrtve celice

Odlično se znajde v vlogi luščila, zmanjšuje izločanje kožnih maščob in oži pore. Malce ga zmešajte z vodo in s krožnimi gibi nanesite na obraz. Pustite nekaj minut in splaknite. Nega ni primerna za občutljivo kožo, saj lahko povzroči draženje.

Mehča stopala

Pomaga zmehčati stopala, odstrani mrtve celice in zdravi žulje. Zdrobite sedem tablet aspirina, dodajte pol skodelice soka limone, da dobite gostejšo gladko maso. Nanesite jo na stopala in pokrijte s toplo krpo. Pustite deset minut, predele s trdo kožo pa nato očistite s kamnom ali pilo za stopala.

Zagotavlja sijoče lase

Tudi tem pomaga aspirin. Deset tablet stopite v pol litra vode, prelijte oprane lase, počakajte 15 minut in jih sperite.

Z oblačil odstranjuje madeže znoja

Aspirin raztopite v manjši količini vode in mešanico nanesite na madež. Pustite nekaj ur ter oblačilo operite kot običajno.

Čisti kad

V vodi stopite pet tablet aspirina, mešanico zlijte v plastenko z razpršilom ter poškropite umazano kad. Počakajte pol ure, nato pa jo zdrgnite z gobico ter splaknite.

Podaljšuje življenje cvetja

Rezano cvetje bo lepo in sveže dlje, če boste vodi dodali polovico tabletke. Zvijača je najučinkovitejša pri vrtnicah.