Delo in dom v novi podobi in na vseh napravah

Obiskovalci naših portalov, ki spremljate novosti in zanimivosti s področja življenjskega sloga in urejanja doma, ste najbrž že opazili, da s klikom na spletno stran www.deloindom.si vstopate v novo okolje. Novost je, da lahko vsebine na oblikovno osveženi strani enakovredno spremljate na vseh napravah, ne samo na računalnikih, temveč tudi na tablicah in pametnih telefonih.

Dosegljivost tako rekoč na vsakem koraku bo marsikomu izmed vas skrajšala pot do informacij, ki jim zaupate, in vam pomagala pri odločitvah v praktičnih zadevah. Organizacija portala in njegovih funkcionalnosti je podobna kot doslej. S prenovo so poleg sodobnejše uporabniške izkušnje želeli zagotoviti tudi boljšo združljivost z drugimi platformami in povezljivost v čedalje bolj zraščen sistem družabnih omrežij. Do izpostavljenih vsebin s področja urejanja doma, gradnje in obnove, okolja, energetike in vrta lahko dostopate tudi prek facebooka in twitterja, poiščete pa nas lahko tudi na instagramu in pinterestu. Tu objavljamo najzanimivejše fotografije s področij, zgovornih po svoji vizualni plati, kot so arhitektura, oblikovanje, interjer in ustvarjanje zunanjega bivalnega okolja.