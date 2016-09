Delimo nagrade: spa z Megabonom, na Oktober fest ali h Gorskemu zdravniku

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da organizator nagradne igre Moderna Ventures SA, Via Ronco Nuovo 11b, 6949 Comano in soorganizator nagradne igre Delo, d. o. o., posredovane osebne podatke uporabljata in shranjujeta skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženec dovoljuje, da Moderna Ventures in Delo, d. o. o., navedene osebne podatke obdelujeta v svojih zbirkah ter jih uporabljata za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke organizatorja in partnerskih podjetij organizatorja ter soorganizatorja, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oziroma, da posredovane podatke uporablja za neposredno trženje. Navedene osebne podatke lahko igre Moderna Ventures SA in Delo, d. o .o., hranita in obdelujeta do pisnega preklica privolitve udeleženca. Na podlagi 73. člena ZVOP-1 lahko posameznik kadar koli zahteva popravek ali izbris podatkov, in sicer pisno na elektronski naslov: info@megabon.eu ali na naslov Delo, d. o. o. , Dunajska 5, Ljubljana. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Celotna pravila za sodelovanje so dostopna na tem spletnem naslovu oziroma v priponki.