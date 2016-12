Da se stekla ne bodo rosila

Zagotovo se vam je že zgodilo, morda se vam celo vedno dogaja: ko sedete za volan, je pogled iz avtomobila vse prej kot jasen, saj so stekla zarošena. Seveda hitro vklopite ventilacijo in nadlogo hkrati premagujete s krpo, dragocene minute pa bežijo. Da bi vam bilo to prihranjeno, vam ponujamo dva čudovita trika.

Večnamenska kozmetika

Prvi je uporaba brivske pene. S tanko plastjo tega pripomočka premažite stekla. Snovi iz pene preprečujejo, da bi se na njih nabirala vlaga. Zvijačo lahko uporabite tudi na kopalniškem ogledalu, ki se vedno, kadar se prhate, zarosi. Podobno na steklene površine učinkuje običajen šampon za lase. Le nikar ne pretiravajte s količino, da madeži na steklih ne bi ovirali vožnje.

Pomaga pesek

Druga zvijača, ki vam bo prav prišla v avtomobilu, je uporaba peska za mačje stranišče. Z njim napolnite nogavico ali dve, ju tesno zavežite in položite v avtomobil. Pesek bo nase vezal vlago, ki bi se sicer nabrala na steklu, in zjutraj boste lahko takoj odpeljali.