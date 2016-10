Da ne bo mladih muck

Kdor ima doma mačke, se najbrž dobro zaveda, da je dobro preprečiti njihovo nenadzorovano razmnoževanje. Sterilizacija in kastracija sta v dobro tako mačkam kot tudi lastnikom, ki se po tem posegu ne obremenjujejo več z mladički, ki si jih morda niso želeli.



Nezaželena legla mačk so namreč nezakonita, prav tako seveda pobijanje nezaželenih mladičkov, ki jih nekateri odvržejo kar v obcestne jarke, puščajo v škatlah in gozdovih, jih žive zakopljejo ali utapljajo v vodi, nam je povedala Sandra Zobarič, članica Društva za zaščito živali Posavje (DZZŽP). »Takšna dejanja so nemoralna in neetična ter kazniva. Na srečo so ljudje vedno bolj ozaveščeni in takšna dejanja prijavljajo, zato so v preteklosti bile izdane že nekatere kazni nevestnim lastnikom mačk,« pravi. S sterilizacijami in kastracijami lahko preprečimo tudi prepolna zavetišča mačjih mladičev, kjer si vsakodnevno trdo prizadevajo za iskanje toplih in ljubečih domov za majhne mačje kepice.



Preprost poseg



Sterilizacija samičke se lahko opravi že med drugim in petim mesecem starosti, kastracija samčka pa prav tako, čeprav ta postane spolno zrel šele okoli šestega ali sedmega meseca. Veterinar lahko poseg seveda opravi pri kateri koli starosti mačka, torej tudi pozneje, mačka pa popolnoma okreva že dva dni po posegu. Operacija je preprost, rutinski in neboleč proces, opravljen v splošni anesteziji, tveganja so minimalna. Samičkam med posegom odstranijo jajčnike in maternico ter tako preprečijo proizvajanje jajčec (ta vrsta operacije je nekoliko zahtevnejša, vendar še vedno rutinska), samčkom pa odstranijo testise in s tem izvor sperme.



Kakovostnejše življenje



Kot pravi Zobaričeva, je dolžnost lastnika, da prepreči, da bi se živali nenadzorovano razmnoževale, kastracije in sterilizacije pa so nujne, če želimo preprečiti rojstva neželenih mladičkov in širjenje spolno nalezljivih bolezni med mačkami.



Ne le to: s kastracijo in sterilizacijo mucam omogočimo kakovostnejše življenje. Kako? Kastrirane in sterilizirane muce v času parjenja ne uhajajo od doma in ne ogrožajo varnosti v prometu, poleg tega pa ne postanejo žrtve pretepov in prometnih nesreč. »Sterilizacija in kastracija imata pozitiven vpliv na zdravje, saj sterilizirane in kastrirane mačke ne zbolevajo za vnetjem rodil in rakom na seskih in modih,« nam je še povedala članica posavskega društva za zaščito živali.



K pozitivnim učinkom kastracije in sterilizacije lahko štejemo tudi dejstvo, da samec po posegu ne označuje več svojega teritorija, prav tako vam ne bo več treba poslušati včasih nadležnega oglašanja zaljubljenih samčkov, ki se borijo za svojo samico. In da ne govorimo o tem, da vam ne bo treba več iskati domov za mačje mladičke ter da boste prihranili pri stroških morebitnega zdravljenja, ki so posledica različnih bolezni – od tistih na rodilih do tistih, ki jih mačka lahko dobi med stikom z necepljenimi in nezdravimi tujimi mačkoni.



Bodite odgovoren lastnik



Vsak odgovoren lastnik mora za svojo žival poskrbeti tako, da bo zdrava, da ji bo prijetno in da ne bo nezaželenih mladičev. Kastracija in sterilizacija mačk sta za zdaj še najboljša načina, da preprečimo nenadzorovano povečevanje števila mačk, obenem pa svojega ljubljenčka zaščitimo pred neugodnimi zunanjimi vplivi, ki jih s seboj prinese mačje življenje.

Mačja gonitev



S sterilizacijo in kastracijo preprečimo gonitev, med katero mački močno spremenijo svoje vedenje. Opazimo lahko, da pogosteje mijavkajo in zavijajo, morda so bolj razdražljivi, urinirajo pogosteje in na neobičajnih mestih, njihov urin ima izrazitejši vonj, pogosteje uhajajo od doma.