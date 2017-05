Na vas prežijo na ulici, v pisarnah, na internetu ali celo doma. S svojim šarmom, talentom, skrbnostjo, vznemirljivostjo ali karizmo si najprej pridobijo vaše zaupanje, nato pa vas povsem izpijejo.



Vam je to kaj znano? »O, da...« boste pritrdili. Čustveni vampirji ne vstajajo iz krst sredi noči – vsepovsod okoli vas so, lahko se skrivajo tudi v vaši družini. Tokrat bi vam rada predstavila čustvene vampirje skozi dinamiko vsakodnevnega življenja. Vsak mesec se bomo pobliže spoznali z različnimi čustvenimi konfiguracijami osebnosti in pogledali značilnosti, ki jim psihologi pravijo 'osebnostne motnje'.



Pod drobnogled bomo vzeli pet osebnostnih motenj, ki jih največkrat srečamo. Čustveni vampirji doživljajo svet drugače kot drugi, navadno s perspektive ego stanja otroka. Razvrstili jih bomo glede na osebnostno motnjo, ker boste tako veliko laže prepoznali, za katero vrsto vampirja gre v vašem življenju, lahko pa se boste prepoznali tudi v kateri izmed dinamik.



Moj namen ni klasificiranje ljudi iz vaše okolice, ampak seznanjanje in ozaveščanje psihodinamične strukture v vas, ki privlači tovrstno dinamiko v vse vaše odnose. Bolj boste poznali vsebino v sebi – svoj scenarij –, boljše zavestne igre boste lahko igrali v življenju. Najpomembneje pa je, da boste odgovorno – odraslo – krmilili svoje življenje z zavedanjem, da ste vi tisti, ki ga oblikuje na podlagi lastnega scenarija. Vam ni všeč trenutni, po katerem igrate svoje igre? Potem ga najprej dodobra preglejte, ozavestite in nato spremenite.



Vampirji se namreč svojih otročjih potreb, ki jih ženejo, navadno ne zavedajo, zato se jih dajte vsaj vi. Poglejmo na kratko nekaj o dinamiki, o kateri bom pisala. Katere vampirje bomo spoznali...



Nedružabni vampirji



Odvisni so od vznemirjenja, obožujejo zabavo, seks in rock'n'roll, vse, kar poživlja. Sovražijo dolgčas in ne znajo biti sami. Če kaj želijo, uporabijo svoj šarm, se lotijo akcije in zabave. Od vseh vampirjev so najbolj seksi, zapeljivi, zabavni za druženje, ljudje pa jim zlahka sledijo, tako da se na koncu izgubijo tudi oni sami. Vse, česar ne smete pričakovati od njih, je zanesljivost. Saj boste sprva očarani, na koncu pa zelo razočarani.



Dramatični vampirji



Živijo za pozornost in odobravanje in so vrhunski strokovnjaki za 'zunanjo podobo'. Dramatični so, kot da so oni ena sama predstava. Mislijo, da so najbolj popolni, da ne delajo napak in so mojstri v prikrivanju svojih resničnih motivov. Oni so 'samo prijazni ljudje, ki hočejo pomagati'. Niso vredni zaupanja, kajti vse, kar bodo vedeli o vas, bodo slej kot prej obrnili proti vam. Čeprav se jim zdi, da so nadvse prijazni, povzročajo spore, sami pa navadno pravijo, da hočejo samo dobro in pomagati. Če jih boste obtožili, da ustvarjajo spore med ljudmi, potem se boste znašli v precejšnji drami, pri čemer boste na koncu za vse krivi vi sami.



Narcistični vampirji



So ljudje z velikim egom, najpametnejši, najlepši, pa vendar bodo tako zelo majhni na drugih področjih. Delajo vse, kar služi zadovoljevanju njihovih potreb. So dobesedno pravi energijski vampirji, ki bodo iz vas izvlekli vse, da bodo dobili, kar želijo. Vse dokler boste lahko svoje interese prepletali z njihovimi, bodo prepričani, da ste prav tako sijajni kot oni, potem pa vas bodo zavrgli in si poiskali 'nov vir' za zadovoljevanje svojih potreb. Oni morajo zmagati, sicer se bodo maščevali, pa tudi 'iz groba', če je treba.



Obsesivno-kompluzivni vampirji



So perfekcionisti, pozorni na detajle, zasvojeni so z občutkom varnosti, ki jo dosegajo s tem, da posvečajo pozornost podrobnostim s popolnim nadzorom, ki ga želijo imeti nad vsem. Vse to so samo mašila, skozi katere prikazujejo svoje kreposti – svojo pridnost in delavnost. Ne zanima jih končni rezultat, bolj to, da nekaj počnejo. Težko se odločajo, ob tem doživljajo največje drame. Težko tudi pohvalijo, saj se čustveno ne povezujejo. Ne marajo presenečenj, saj jim s tem odvzamete nadzor in jih spravite v stisko, ki jo pokažejo s svojim 'nerganjem in kritiziranjem'. Redko jih lahko resnično zadovoljite, ker imajo menda lahko 'vse pod nadzorom' in sami vse najbolje opravijo.



Paranaočni vampirji



Prepričani so, da so se vsi in vse zarotili proti njim. Vidijo stvari, ki jih drugi ne, živijo po točno določenih pravilih, ki so nesprejemljiva, in pričakujejo od vas, da jim boste tudi vi sledili. Ves čas so na preži, sumničavi, ljubosumni... Odkriti bodo želeli vse, kar boste hoteli skriti. Zasliševanje do onemoglosti in zgodbe, ki jih bi napletli, vam lahko dobesedno vzamejo vso moč. Prepoznali jih boste po prepričevanju, da ne potrebujete drugih mnenj. Pogosto so njihova prepričanja zmotna, a jih sami naredijo resnična, njihov koncept je 'črno-belo'. Redko odpuščajo, hitro so prizadeti in tudi sami prizadenejo tudi sami druge, nihajo med skrajnostjo, kot je cinizem na eni in naivnost na drugi strani.



Tako na kratko. Do naslednjega meseca pa je vaša naloga, da začnete dobro opazovati, kdo vse je okoli vas.

