Čmrlji izumirajo zaradi slabega vremena

Britanski znanstveniki so zaskrbljeni, ker že drugo leto zapored le nemočno spremljajo, kako se manjšajo populacije čmrljev in metuljev.



Najverjetneje je to posledica milih zim in slabega vremena, ki so mu bili na Otoku priča minulo poletje. To so razmere, ki škodujejo majhnim rastlinam in žuželkam, po drugi strani so izdatneje pognale trave, zaradi česar je pridobila živina.



Število upadlo za 85 odstotkov



Zaradi podnebnih razmer so se strokovnjaki že sprijaznili, da bodo odslej mile zime in slaba poletja postali pravilo. »Leto 2016 zaokrožuje nestabilno desetletje,« pojasnjuje strokovnjak za naravo in divjino Matthew Oates. »Številne vrste se zaradi podnebnih sprememb in bolj intenzivnega kmetovanja borijo za obstanek. Redka obdobja lepega vremena so čedalje krajša in navadno jim sledijo zelo slabi vremenski pojavi. Vreme postaja vse bolj skrajno.«



Številke raziskav so nedvoumne, populacija čmrljev se je v Somersetu lani zmanjšala za 85 odstotkov, kar je alarmantno. To se je zgodilo, ker so trave prerasle divje cvetje, ki privablja čebele.



Zaradi tega trpijo metulji, nekatere vrste so izgubile tudi tri četrtine predstavnikov.

Čmrlji so zelo učinkoviti opraševalci rastlin, saj oprašujejo s krili oz. z zvokom, ki ga povzročajo. V Evropi 84 odstotkov poljščin in sadnega drevja potrebuje žuželke za opraševanje. Tretjino opravijo čebele, preostalo pa čmrlji in čebele samotarke ter ose.

Vlažno vreme kot nalašč za polže



Rast trave seveda koristi drugim živalim, nekateri ptiči so svoje populacije v zadnjih 25 letih povečali za 800 odstotkov, drugi trpijo pomanjkanje žuželk. Podnebne spremembe koristijo sivim tjulnjem, ki živijo vzdolž obale Norfolka, natančneje na Blakeney Pointu.



Tam se je leta 2004 skotilo 100 mladičkov, januarja lani pa že 2342. Nekaj podobnega velja za druga zbirališča tujlnjev, kot so otoki Farne. Zaradi novih vremenskih razmer se odlično počutijo nekatere sorte jablan, še posebno tiste na jugozahodu Velike Britanije, ker so jeseni tople, deževje pa pride bolj proti koncu letnega časa.



Podaljšano obdobje rasti ustvarja boljše razmere tudi za lešnike, želode in ringlo. Na poljih so zaznali upad števila rovk in posledično sov in ujed, ki se z njimi hranijo. Milo in vlažno vreme je kot nalašč za polže, ki povzročajo vse več preglavic pridelku na poljih in vrtnarjem.