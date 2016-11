Česa Ota Širca Roš ne dovoli v postelji

Novinarka in voditeljica oddaje Pop In Ota Širca Roš se je po tem, ki je povila sina, malce umaknila kameram in se posvetila materinstvu, to pa pomeni tudi več gospodinjskih del. Kako se znajde v njih?

Bi zase rekli, da ste gospodinjski tip človeka in vam ta dela niso tuja?

Gospodinjska dela mi nikakor niso tuja, ne bi pa mogla reči, da sem izrazito gospodinjski tip … Sploh ker mi je merilo moja mama.

Katero vam je najljubše in katerega zlahka prepustite komu drugemu?

Rada kaj skuham, zares zoprno mi je likanje. Srajce so mi največji trn v peti.

Kaj vam je v vašem domu najbolj všeč in kaj vas v njem najbolj moti?

Najbolj mi je všeč to, da imamo dva doma, enega v Ljubljani in enega v Novi Gorici, hkrati me to tudi najbolj moti. Saj veste, je treba dvojno pospravljati ...

Ste bolj naklonjeni rednemu pospravljanju ali tedenskim akcijam?

Če je le mogoče, raje pospravljam sproti.

Katere rože so največkrat v vaših šopkih ali na okenskih policah?

Se vam je že kdaj posušil kaktus? No, meni se je. Rože mi niso naklonjene, čeprav jih imam tako rada. Je pa res, da imam, kot rečeno, dva doma in veliko potujem, kar pomeni, da me dolga obdobja ni ob njih, in reve pač ne preživijo. Zdaj preizkušam srečo z »družinsko srečo«. Morda njej uspe presekati ta urok …

Imate morda kakšen nasvet za vse, ki se spopadajo z različnimi neprijetnostmi, ki se v kuhinji, kopalnici ali kje drugje doma seveda dogajajo?

Hm, ne vem, ali sem prava za deljenje tovrstnih nasvetov, raje jih sprejemam … Morda lahko delim le navdušenje nad učinkom kisa in čistilne sode, ločeno ali pa skupaj, v boju proti vodnemu kamnu in umazaniji …

Imate kakšno posebno obsesijo glede čistoče, česa pri sebi doma ne prenesete?

Občutljiva sem na posteljo. Jezna sem, ko se včasih v kavbojkah na njo usede mož, še bolj sem jezna, če se usede na blazino, tudi tiste na kavču niso za pod rit, ampak za pod glavo. Kar razburim se, ko v ameriških filmih vidim, kako se kdo na posteljo ali kavč zlekne kar v čevljih.



Ste vešči tudi »moških« del ali se raje držite zgolj »ženskih«?

Vešča sem vsega, ampak sem rada ženska in moškemu pustim biti moški. Če je treba zamenjati žarnico in moža ni doma, pa mi to nikakor ne predstavlja težave.