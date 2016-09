Cepljenje psov in mačk

V Sloveniji je cepljenje proti steklini po zakonu obvezno za vse pse, ki dopolnijo več kot tri mesece. Cepljenje enkrat na leto se ponavlja tri leta, nato se ponovi na vsaka tri leta. Ob vsakem veterinar opravi klinični pregled. Cepljenje se vpisuje v potni list, s katerim psi lahko potujejo v druge države. Poleg cepljenja proti steklini poznamo tudi tistega proti nalezljivim boleznim, ki ni obvezno, je pa za zdravje psa priporočljivo. Psička se običajno prvič cepi že v leglu (pri 6–8 tednih) in se po tem še dvakrat ponovi, nato pa se obnavlja vsaj delno vsako leto. Cepivo psa varuje pred petimi boleznimi, to so: pasja kuga, parvoviroza, leptospiroza, kužno vnetje jeter in kužni kašelj.



Pet bolezni



Pasja kuga se najpogosteje pojavlja pri mladičih. Virus v organizem vstopi skozi usta ali dihala, napada vse hitro deleče se celice v telesu – imunski in živčni sistem ter pljuča in prebavila. Znaki bolezni so visoka telesna temperatura, otopelost, izcedek iz oči in nosu, kašljanje, bruhanje, driska. Ker pes ne jé in ne pije, hitro dehidrira. Tudi parvovirus napada predvsem mlade pse, znaki vnetja prebavil so podobni kot pri pasji kugi. Obe bolezni se velikokrat končata s smrtjo. Leptospiroza je bolezen, za katero lahko zboli tudi človek. Širi se z okuženim urinom. Vir bolezni so divji glodavci. Znaki so visoka telesna temperatura, neješčost, žeja, bruhanje, zlatenica, v napredovali fazi bolezni pa odpoved ledvic ali jeter in pogin. Znaki kužnega vnetja jeter so povišana telesna temperatura, neješčost, bruhanje, driska (lahko tudi krvava), boleč trebuh, krči...

