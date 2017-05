Če se izplakovalnik zaskoči,  na dan izteče 500 litrov vode

Vsi imamo radi brezhibno delujoč WC, saj nismo več vajeni neprijetnih vonjav, tako kot poleti ne hodimo več bosi po kmečkem dvorišču, kot so denimo naši starši v otroštvu. Zato je zlasti moteče, če zataji kotliček ali uradno strokovno izplakovalnik.



Preprosta plastična naprava škatlaste oblike je običajno pritrjena na steno nad vece školjko, v starejših stanovanjih ali manjših kopalnicah pa zaradi prostorske stiske visoko pod strop, da vodo spustimo s potegom vrvice.



Poleg nadomestnega obstajajo vgradni kotlički za izpiranje, zazidani pod ploščicami, tako vidimo le večji ali manjši gumb na steni, ki ga pritisnemo za izpiranje.



Izplakovalni in polnilni ventil



Mehanizem kotlička za spust vode v školjko je sestavljen iz izplakovalnega ventila, ki ga s pritiskom na tipko dvignemo, da voda izteče v vece školjko. Nanj je pritrjen polnilni ventil, ki uravnava dotok nove vode v kotliček in se na določenem nivoju seveda zapre.



Mehanizem je precej preprost, a se v nekaj letih pokvari. Če po vodovodu dobivamo t. i. trdo vodo, se bo na opisanih mehanizmih v izplakovalniku v par letih nabralo zelo veliko kamna. V nekem trenutku se izplakovalni ventil med izpraznjenjem ne bo več samodejno zaprl in voda bo tekla v nedogled. To je izjemno neugodno, saj lahko v enem dnevu skozi izplakovalnik v školjko brez potrebe izteče tudi do 500 litrov vode, ki jo je treba seveda plačati.

Običajno zadošča že šibkejši udarec po tipki na izplakovalniku in ventil se bo postavil na svoje mesto, a s tem stvari nismo rešili, saj se naslednjič, ko bomo potegnili vodo, spet ne bo pravilno postavil.

Če to ne pomaga, zaprimo ventil na dovodni cevi. To ni trajna rešitev, ampak le začasna, do naslednje uporabe veceja. Z malo truda pa lahko stvar rešimo sami. Potrebujemo klešče, najbolje papagajke, krpo in seveda spretne, tudi močne prste. Mehanizmi izplakovalnika so pretežno obvladljivi z golimi rokami! Ni jih treba razstaviti v prafaktorje, saj jih po čiščenju morda ne bomo več sestavili.



Najprej odstranimo kamen



Kamen odstranimo tako, da oba ventila za par ur potopimo v ocetno raztopino domačega kisa ali posebno raztopino za razstapljanje kamna, ki smo jo kupili v trgovini. Ko sta ventila gladka in očiščena, na izplakovalnem preverimo tesnilo ter ga po potrebi zamenjamo, pogosto je namreč prav to krivo, da ventil ne sede tesno na odprtino, zato voda izteka. Mehanizem sestavimo nazaj in poskusimo, ali stvar deluje. Če denimo odlomimo ročico tipke, lahko kupimo novo. Pravzaprav lahko kupimo celotni mehanizem po delih, ta ali oni ventil posebej, tipko, že omenjeno tesnilo, dovodno cev...



Nov izplakovalnik stane od nekaj deset do neskončno evrov. Toda pred dnevi sem se potikal po Merkurju in opazil izplakovalnik v akciji za dobrih 16 evrov. Kolega mi je potrdil, da obstajajo še cenejši. Če nimamo mozaične kopalnice in bi radi le, da izplakovalnik brezhibno deluje, menim, da je najbolje, da starega v trenutku, ko začne puščati vodo, preprosto snamemo in ga zamenjamo z novim. Vse drugo je potrata časa in denarja, saj nas bodo nakup novega tesnila za nekaj evrov in seveda vožnja do trgovine ter čas zamenjave stali več kot nov izplakovalnik srednjega razreda, ne najcenejši! Ki je dober. Preizkušeno.



V tem primeru sicer vseeno obstaja razlog za popravilo starega; če namreč želimo sina najstnika naučiti, kako kaj narediti z rokami. To pa nima cene.