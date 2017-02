Brezplačni izvod Slovenskih novic in revije Suzy

Ime in priimek *

Označite, če se strinjate, da bo Delo d.o.o. osebne podatke naročnika uporabljalo za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Z naročilom dovoljujem, da Delo d.o.o. moje osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke izvajalca in organizatorja in njunih partnerskih podjetij ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oziroma da posredovane podatke uporabi za neposredno trženje. Navedene osebne podatke lahko Delo d.o.o. hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve udeleženca. Na podlagi 73. člena ZVOP-1 lahko posameznik kadar koli zahteva popravek ali izbris podatkov, in sicer pisno na naslov: Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana. Naročniku pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Akcija velja do 17. februarja 2017. Posameznik lahko brezplačno prejemanje časopisa uveljavi le enkrat v času akcije. Obstoječim naročnikom se vrednost brezplačnega prejemanja Slovenskih novic in revije Suzy ne odšteje od mesečne naročnine (brezplačni izvod je dodaten).