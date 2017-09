Brezdomci pisali o svetu, ki prihaja

Na dvorišču pred Trubarjevo hišo literature se je gnetla skupina brezdomcev. Žlobudraje so stikali glave in secirali, kaj se jim je oni dan zgodilo. V njih so brbotale številne usode in socialne krivice, ki so jih v nekem trenutku pahnile na ulico, pod svobodno nebo, to zna biti ledeno mrzlo, peklensko vroče, a tudi romantično in poetično.

Brezdomstvo postane v nekem trenutku namreč tudi način življenja. Največkrat brezizhoden. Nekateri v tem vidijo popolno in apatično brezdelje, za druge so omenjeni postopači – ogledalo naših tihih želja.

