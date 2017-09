Brez grabelj na vrtu ne gre

Če nam kdo omeni grablje, nemudoma pomislimo na leseno ali plastično reč, s pomočjo katere zbiramo na kup listje. To je seveda povsem legitimno razmišljanje, a v resnici obstaja na ducate različnih grabelj, ki služijo različnim opravilom – od čiščenja do zračenja, nekatere uporabljamo za obiranje sadja, druge za ravnanje zemlje. No, v osnovi se lahko omejimo na dva osnovna tipa grabelj, prvi so grablje za listje oziroma zelenice, ki so tudi najbolj razširjene. Navadno imajo glavo iz plastike ali lesa in so narejene za zbiranje listja, pa seveda tudi česa drugega, ne da bi pri tem poškodovali travo in prst. V drugo skupino spadajo grablje za vrt: te imajo roglje bolj redke in krajše in so praviloma kovinske. Z njimi premikamo, ravnamo in razširjamo prst. Od velikosti je odvisna njihova uporaba, ožje so namenjene za obdelavo tesnejših prostorov, krajše za delo v bližini prsti, obstajajo pa tudi grablje za natančno določena opravila.

Rezalne

Grablje uvrščamo med osnovno vrtnarsko orodje.

Te grablje se za nekaj milimetrov zarežejo v tla in so sposobne odstraniti odmrlo travo in mahove. Roglje imajo navadno kovane in pocinkane, kar jih zaščiti pred korozijo in zagotavlja dolgoletno uporabo.

Ročne grabljice

Navadno se uporabljajo za grabljenje in rahljanje zemlje na vrtu in za urejanje težje dostopnih mest, z njimi si lahko pomagamo tudi pri rahljanju zemlje v balkonskih koritih. Pomembno je, da imajo kakovostno držalo, saj je za njihovo uporabo dober oprijem ključnega pomena. Nekateri proizvajalci omogočajo nameščanje grabljic na različno dolge ročaje.

Pahljačaste

Ta tip grabelj je namenjen grabljenju listja, pokošene trave in drugih neželenih odpadkov, ki se znajdejo na zelenici. Večina ima široko delovno površino, tudi do 50 centimetrov in več, kar omogoča hitro in učinkovito delo. Najbolj kakovostne so iz pocinkanega vzmetnega jekla.