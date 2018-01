Božična zvezda lahko cveti več let

Božični kaktusi so lahko rdeči, beli, oranžni ali rožnati. FOTO: Guliver/Thinkstock

Ste morda svoj praznični dom okrasili z božično zvezdo ali kaktusom, zdaj pa vas skrbi, da bodo rastline potem, ko bodo izgubile svoje lepo okrasje, postale le še vsakdanje, dolgočasne zelene rastline? Ni treba, da je tako, je pa res, da božična zvezda zahteva kar precej truda, da bi jo ohranili do naslednjega leta.



Zadnja leta je božična zvezda precej bolj priljubljena od kaktusa, običajno pa jo za nekaj evrov kupimo pred prazniki. Potem ko cvetovi odpadejo, rastlino zavržemo. Povejmo, da so cvetovi pravzaprav rdeče obarvani vrhnji listi, med katerimi najdemo slabo vidne cvetove. Če želimo zvezdo ohraniti, jo postavimo nekam na svetlo, temperatura v prostoru pa naj ne pade pod 16 stopinj. Vendar pozor, svetlobo potrebuje samo podnevi, ponoči pa naj bo v temi, saj bo le tako dobila lepo rdeče obarvane liste.

Božični zvezdi in kaktusu januarja začno odpadati listi oziroma cvetovi.

Vode ne mara preveč, zato med zalivanjem pustimo, da se zemlja posuši. Vodi za zalivanje enkrat na teden dodamo gnojilo. Po drugi strani ima rada vlažen zrak, zato jo po potrebi škropimo po zelenih listih. Tako naj preživi zimo, spomladi pa jo presadimo in obrežemo. Čez poletje ji poiščimo prostor zunaj, jeseni pa jo preselimo nazaj v stanovanje. Ob opisani negi bo morda božična zvezda rdeča dočakala naslednji božič. Če ne, bomo ob letu kupili novo, ki bo v polnem sijaju.

Manj zahteven je božični kaktus, ki navdušuje s cvetovi različnih barv, kljub temu ga je v naših domovih skoraj povsem izpodrinila bujna božična zvezda. Med kaktusi najpogosteje izberemo rdeče, saj je to barva božiča, gojimo pa lahko tudi take z vijoličastimi, oranžnimi ali belimi cvetovi. Januarja začnejo cvetovi odpadati, kar pomeni, da kaktus prihaja v obdobje mirovanja, v katerem ga prenehamo zalivati. Morebitne posušene členke odstranimo, postavimo pa ga v prostor s temperaturo med 10 in 12 stopinj. Ko spomladi opazimo, da začnejo rasti novi poganjki, kaktus znova zalivamo, vodi pa dodajamo gnojilo.



Božični kaktus zlahka razmnožujemo s potaknjenci, ki jih posadimo maja. Potaknjence naredimo iz vršičkov, ki jih odrežemo na štiri členke. Posadimo jih, ko se rana posuši. Zalivamo zmerno, saj bi lahko novozrasle korenine zgnile.



Božični kaktus običajno začne cveteti novembra.