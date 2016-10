Bonsaj je nikoli dokončana umetnina

Je predsednik Slovenskega bonsaj kluba in zakladnica znanja o miniaturnih drevesih. Prvi bonsaj je dobil pri desetih letih. Danes zavzemajo že polovico njegovega vrta, saj jih ima okrog 140, natančnega števila niti sam ne ve. V klubu vodi delavnice in tečaje, udeležuje se

razstav po Evropi in v Sloveniji.

Kaj pomeni naziv inštruktor za bonsaje?



Da sem ustrezno usposobljen za delo z bonsaji. Da sem o tem sposoben naučiti začetnika.



Kaj je bonsaj? Zgolj miniaturno drevo?



Beseda bonsaj izhaja iz kitajskih oziroma japonskih pismenk, v obeh jezikih sta enaki, dobesedno pa to pomeni drevo v posodi. Seveda je bonsaj zagotovo veliko več kot to. Zaznamuje ga določena tehnika oblikovanja, lahko bi rekel, da je to pomanjšana različica velikega drevesa z določenim umetniškim pristopom.



Kaj je bonsajizem?



To je zelo stara umetnost. Mnogi imajo napačno predstavo, da se je bonsajizem začel na Japonskem. V resnici se je začel na Kitajskem v starih cesarskih vrtovih, pozneje pa so ga Japonci le dodelali.



Je vsak bonsaj bonsaj?



Prve bonsaje sem dobil iz vrtnih centrov in za te pravimo, da sploh niso pravi bonsaji. Uvoženi so iz držav Daljnega vzhoda, kjer jih ustvarjajo kot po tekočem traku. Vsi imajo enako gibanje, poleg tega so v napačni zemlji. Po treh takih sem začel sam kopati drevesa in jih oblikovati.



Kako ustvarimo drevo, za katero lahko rečemo, da je bonsaj?



Pogosta je zmota, da so bonsaji genetsko spremenjene rastline, ki same od sebe zrasejo v tako obliko. V resnici so to povsem normalna drevesa.



Če bi bonsaj presadili iz posode v zemljo oziroma v gozd in ga ne bi vzdrževali, bi iz njega zraslo navadno drevo.



Glavna tehnika za ohranjanje bonsaja je rezanje. Oblikujemo ga z žico, tako da vsako vejo na drevesu ovijemo z žico in jo tako lahko po želji usmerjamo v določeno smer. Imamo torej neki začetni material, drevo s čim bolj zanimivim gibanjem, čim lepše razporejenimi vejami. Potem potrebujemo štiri do pet let, da ga oblikujemo v lep bonsaj z lepo razvejano in gosto krošnjo.



Glavna tehnika je torej rezanje, poznamo pa tudi druge pristope, na primer cepljenje in zvijanje.



Bonsaj vidimo kot drevo z miniaturno krošnjo in veliko korenino.



Drevesa moramo presajati, ker se posoda slej ko prej zapolni s koreninami, zemlja se zbije, zato moramo korenine nekoliko porezati in zamenjati zemljo.



Drevesa v posodi ne rastejo počasneje, marsikdo si predstavlja, da jih nekako zatiramo v rasti, v resnici pa jih razvajamo. Neprestano jih zalivamo, gnojimo, želimo torej, da čim bolje rastejo; tako je tudi napredek čim hitrejši. Bonsaji so razvajene rastline. Na splošno imajo boljše razmere kot v naravi.«



Kako pogosto jih obrezujemo?



Bonsaj je nikoli dokončana umetnina. Enemu se moram posvetiti dvakrat ali trikrat na leto.



Katera drevesa bi lahko uporabili, so to listavci ali iglavci?



Načeloma lahko bonsaj oblikujemo iz vsake vrste, ki oleseni. Najboljša drevesa so avtohtona, saj so najbolje prilagojena na naše podnebje. Za oblikovanje lahko torej uporabimo gaber, bukev, divjo češnjo oziroma rešeljiko, tudi glog, med iglavci pa gorski bor oziroma ruševje, rdeči bor, macesen in druge. Še nekaj je zelo pomembno: bonsaji so zunanje rastline.



Kako je s starostjo bonsaja?



Dejanska starost niti ni toliko pomembna, veliko bolj pomembno je, kako star je videti. Imam nekaj dreves, ki so stara 15 ali 20 let, dajejo pa vtis, kot da imajo 100 let. Trudimo se, da je bonsaj videti čim starejši. Poustvariti želimo delo narave. Seveda človek ne bo mogel nikoli narediti povsem enake stvari, kot jo ustvari narava. To je nemogoče, obstajajo pa različne tehnike, ki se temu že lahko zelo približajo.



Kaj je ključ vzdrževanja bonsaja?



Edina obvezna stvar je redno zalivanje, pri tem pa moramo vedno preveriti vlažnost zemlje. Če je suha, bonsaju dodamo vodo. Poleti tudi do trikrat na dan, če je zelo vroče.



Pomembno je tudi gnojenje. Dobro je katero koli gnojilo, pri čemer upoštevamo navodila na embalaži: gnojilo za bonsaje ne obstaja.



Kako začeti?



Tistim, ki bi se želeli ukvarjati z bonsaji, bi priporočil seveda začetniški tečaj, morda v klubu ali pri posameznikih. Tečajnik prejme osnove bonsajizma, določen material pa znanje o tem, kako ga oblikovati in vzdrževati, zalivati in podobno.



Lahko bonsaj kupimo?



Lahko, ampak to ni vse. Če ni ustreznega vzdrževanja, bo drevo, ki smo ga na primer dobili za rojstni dan, kmalu propadlo. Bonsaj nenehno raste, za vzdrževanje pa moramo imeti kar veliko znanja.