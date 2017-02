Bomo ostali brez hrane?

To so skrb vzbujajoči izsledki raziskave, ki so jo opravili z uporabo računalniške simulacije. Ta je pokazala, kako se bo pridelek odzival na dvigovanje temperature, nato pa so izsledke primerjali z dejanskim stanjem na terenu. Ugotovili so, da lahko zelo natančno napovejo, kaj se bo dogajalo.



Alarmantno stanje



Če ne bomo nemudoma korenito zmanjšali emisij, bi se lahko pridelava koruze v Združenih državah do leta 2100 dvakrat zmanjšala. Podobno velja za sojo, ki jo čaka 40-odstotni padec, zelo verjeten je tudi 20-odstotni upad pridelave pšenice. Združene države so največji svetovni izvoznik zelišč. To bi privedlo do pomanjkanja hrane v najrevnejših državah, kar bi sprožilo velike selitve in verjetno vojne. Situacija še toliko bolj vzbuja skrb, ker je predsednik ZDA Trump javno izrazil prepričanje, da segrevanje ozračja ne obstaja. Prav zaradi tega ga je 630 velikih svetovnih podjetij pozvalo, naj se o tem ustrezno izobrazi.



Voda je ključ



Vodja raziskave je bil Bernard Schauberger s postdamskega inštituta za proučevanje posledic podnebnih sprememb. »Iz opazovanj vemo, da visoke temperature škodujejo pridelku, zdaj pa še bolje razumemo proces, ki se za tem skriva. Računalniška simulacija temelji na trdnih dejstvih iz fizike, kemije in biologije. Seveda pa ne morejo v celoti zaobjeti zapletenosti celotne pridelave hrane, prav zaradi tega jim pravimo modeli.«



Novi podatki so že omogočili iskanje novih rešitev. Ena bi bila povečano namakanje polj, seveda pa to predvideva, da je na voljo dovolj vode.



»Izgube so se odločno zmanjšale, če smo povečali namakanje polj. Očitno je ključni dejavnik prav pomanjkanje vode, to je bolj kritično od stresa zaradi povišane temperature,« je dodal raziskovalec Joshua Elliott z Univerze Chicago.



»Namakanje je torej ključ za ublažitev učinka segrevanja ozračja. Seveda pa nam to spoznanje ne koristi na območjih, kjer je pomanjkanje vode.« V Kaliforniji so že dlje hude suše, zaradi česar so tam že uvedli omejitve pri porabi vode.



Jutri je zdaj



Računalniška simulacija vključuje vrsto različnih dejavnikov, ki vplivajo na rast rastlin od vode do gnojila in seveda količine ogljikovega dioksida v ozračju. To je plin, ki povzroča segrevanje ozračja, sočasno pa ga rastline črpajo iz zraka, saj je eden temeljnih gradnikov rasti.



Simulacija seveda upošteva tudi temperaturo. Izkazalo se je, da vsak dan, ko je temperatura višja od 30 stopinj, soja in koruza izgubita približno petino pridelave. Že majhen porast čez to mejo privede do izdatnega upada pridelka.



Gluha politika



Aktualni kandidat za šefa ameriške CIA Mike Pompeo ne želi verjeti odkritju Nase o obsegu podnebnih sprememb. Skeptiki vztrajno poveličujejo stranski učinek povečane vsebnosti ogljikovega dioksida v zraku, imenovan globalno zelenenje. To se dogaja, ker se rast rastlin pospeši zaradi dodatnega ogljika.



Ampak dodatno gnojenje zaradi ogljika v zraku ni dovolj izdatno, da bi nadomestilo upad pridelka, ki je posledica visokih temperatur. Povrhu ne vemo, kakšen bo učinek ekstremno visokih temperatur nad 35 stopinj Celzija. Zelo verjetno bo še bolj uničujoč.