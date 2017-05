Bomo jutri pili sintetično mleko?

Izkazalo se je, da ne potrebujemo več krav, če bi radi pridobili kravje mleko. Preprosto si ga lahko izdelam z uporabo kvasovk, podobno kot pivo.



No, v resnici je vendarle malce bolj zapleteno, a ustanovitelji podjetja Perfect Day tako najlažje pojasnijo, kaj je njihov novi proizvod. Gre torej za umetno mleko, ki je enakega okusa in videza kot kravje.



Podjetje Perfect Day sta ustanovila mlada znanstvenika Ryan Pandya in Perumal Gandh, ki sta strokovnjaka na področju biomedicinskega inženiringa. Pred tremi leti je eden od njiju delal v razvoju nove generacije cepiv v Bostonu, drugi pa se je posvečal tkivnemu inženiringu v New Yorku.



Nista se poznala, imela pa sta skupne znance, ki so vedeli, da imata oba veliko željo, da bi izdelala mleko brez krav. Prav zaradi tega so ju povezali. V trenutku sta se ujela in se lotila uresničevanja svojih sanj.



Veliko navdušenje



Vegani in posamezniki, ki niso sposobni prebavljati laktoze, se zatekajo k uporabi rastlinskih alternativ, kot sta mleko iz soje in mandljev. A vsak, ki ju je kdaj poskusil, dobro ve, da njun okus ni niti malo podoben okusu pravega mleka.



Cilj Ryana in Perumala pa je prav to, izdelati nameravata umetno mleko, ki ne prihaja od krav, a je popolnoma enakega okusa, ima enako hranilno vrednost in je podobnega videza. To je seveda slišati nemogoče, vendar pojasnjujeta, da uporabljata najsodobnejšo tehnologijo, ki to že dlje omogoča.



»Želela sva videti, ali bi nama uspelo ustvariti nekaj podobnega – z uporabo medicinske tehnologije bi lahko izdelala boljšo, varnejšo hrano,« je pojasnil Pandya. »Proces sinteze je enak načinom izdelave beljakovin, ki jih danes uporabljamo za milijone drugih stvari.«

Popolno mleko

Izdelava popolnega mleka se začne s kvasom, a ne kar z vsakim. »Najinemu sva dala ime zlatica, ker ima na čuden način podobno vlogo, kot bi jo imela krava,« razkriva Pandya in nadaljuje, da sta vzela kvas in ga s 3D-tiskalnikom spremenila v kravo molznico. Od vlade sta dobila zapis govejega DNK, ki sta ga nato v laboratoriju izdelala s 3D-tiskalnikom.



Nato sta na točno določene dele kvasove dedne verige vstavila posebna zaporedja DNK, tako da je kvas začel izdelovati prave mlečne beljakovine, kot sta kazein in beljakovine, ki jih sicer najdemo v sirotki.



Te sta nato združila z rastlinskimi maščobami in hranili ter tako ustvarila mleko brez laktoze.



»Naše telo ne prepozna razlike, ker je v vseh ključnih stvareh enako kot kravje mleko,« je ponosen Ryan.



Ima skoraj enak okus, tudi tekstura je enaka, vendar ne vsebuje laktoze kot pravo kravje mleko. Povrhu je uživanje tega mleka bistveno bolj varno in njegova proizvodnja ne zahteva toliko nadzora, ker je možnost kontaminacije skoraj nična.



Prijazno do živali



Ena ključnih odlik podjetja Prefect Day je, da je prijazno do živali in okolja. V umetnem mleku ni hormonov, antibiotikov ali steroidov. Prav tako ga imamo lahko dlje v hladilniku.



A vendar nekateri opozarjajo, da gre za genetsko spremenjeno hrano. Ryan in Perumal pravita, da so vse skrbi odveč, saj se genetsko spremenjeni kvas v celoti odstranita iz tekočine.



»Z genetsko manipulacijo izdelamo kvas, a končni izdelek ni genetsko spremenjen, to morajo ljudje razumeti, gre predvsem za novo mešanico.« Zanimivo je, da umetno mleko ne bo prvi izdelek, ki ga bosta predstavila trgu, temveč izdelki, kot so jogurt, sir in sladoled.



»Sva tik pred tem, da razkrijeva, kaj bo prvi izdelek, ki se bo znašel na policah. Zagotovo bo iz mleka, prodajati ga bomo začeli do konca letošnjega leta,« je neučakan Pandyja.