BMW 430i cabrio: Bavarski šminker za kronane glave

Neposredne primerjave z izhodiščnim kupejem so možne predvsem po mehanski in oblikovni plati. Foto: Bruno Kuzmin

Kabriolet serije 4 je všečen avtomobil – naj gre za kupejevsko podobo ali prefinjen ples strešne konstrukcije, ki jo poženeš s pritiskom na gumb. Pomikanje tridelne kovinske strehe traja 20 sekund in je mogoče do hitrosti 18 km/h. Kar pomeni, da jo lahko odpreš ali zapreš pred rdečim semaforjem, bahaške predstave med vožnjo po širokih mestnih avenijah pa odpadejo – razen v kolonah. Po tej plati poznamo tudi hitrejše, a večinoma s platnenimi strehami opremljene kabriolete.

Salonsko okolje

To je avto za uživaško križarjenje, na katerem telo objame umirjen in nič orkanski piš vetra.

A to je vendarle avtomobil za uživaško križarjenje, na katerem telo objame umirjen in nič orkanski piš vetra. Povrhu si lahko omisliš prednja sedeža z zračniki za vpihavanje toplega zraka v predel vratu, kar polepša počutje ob hladnejših večerih z odprtimi pogledi na zvezdno nebo. Stvar deluje! Pričakovano ne manjka niti zložljiva vetrna mreža, ki je med neuporabo priročno pospravljena za hrbtni del zadnje klopi. Vse drugo spominja na preverjeno in večkrat opevano bavarsko doslednost z rahlim prizvokom tradicionalnosti. Oblikovno je to precej običajen BMW, kakršne poznamo že dolgo. A velja dodati: najnovejši mercedes-benzi tega razreda ponujajo več notranje svežine. Se pa piše znana zgodba s prtljažnikom, za katerega je jasno, da ne gre za avtomobil za velike nakupovalne izlete. Prostor z največ 370 in najmanj 220 litri je vse prej kot priročen.

Poplava beline

Je pa to čudovit in stilsko zelo dodelan prostor, sploh če sežeš po dodatkih iz serije individual. Barvne kombinacije znajo biti perverzno mikavne, a uporabniško zahtevne. Najbolj intrigantno zna biti belo, ampak res zelo belo usnjeno oblazinjenje (vključno z armaturno ploščo), ki ga velja predvsem opazovati. Takšen BMW si lahko privošči kronana glava ali Melania Trump s četo pomožnega osebja. Občutljivost belega usnja za vse, kar ni sterilizirano in v vseh okoliščinah brezmadežno, je izjemna. Džins in vse, kar ni sveže oprano, odpade! Pa tudi ideja o mestni vožnji s postanki pred semaforji, kjer se iz dizlov kadijo saje, se zdi za običajnega uporabnika brez vzdrževalca voznega parka precej ludistična. Takšen BMW bo pri večini lep le enkrat.



Morda bi ženi ameriškega predsednika res ugajala notranjost, a z motorno izbiro bi imela težave. Zadnji kolesi žene v danem primeru 2,0-litrski štirivaljnik, čeprav večina (razen poučenih) ob oznaki 430i pomisli na trilitrski šestvaljnik. Namesto prostornine igrata ključno vlogo turbopolnilnika, s katerima pridela stroj 252 KM. Zadreg z močjo ni, saj zna 2,0-litrski mlinček ob vklopljenem športnem programu precej konkretno brcati. A melodije in strasti ni v izobilju, čeprav potegne prek 8-stopenjskega samodejnega menjalnika do 250 km/h.

Zajetno telo

Je pa kabriolet med hitrejšo vožnjo zaradi zračnega šumenja med posameznimi strešnimi elementi glasnejši od kupeja. To je hkrati za približno 250 kilogramov težji avtomobil od izhodiščnega brata, kar zlahka ugotoviš med ovinki. Ni dirkač za velike vragolije, saj čutiš višjo maso tako na volanu kot zadku. Dinamični potencial avtomobila je visok, a manj uživaški. Z desetimi litri je za kakšen liter višja kot sicer še povprečna poraba, čeprav uradni podatki govorijo drugače. Le kateri ne? Je pa jasno, da pozabiš na takšne zadrege, ko gre za užitek z vetrom v laseh in stilizem, ki ju ponuja odprta štirica.