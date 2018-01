Bled je prelep in vsako leto boljši

Že moja družina je prihajala sem, vedno smo se počutili dobrodošli, prijaznost ljudi je neverjetna. Bled je prelep in vsako leto je boljše. Kraj zares ohranja najboljše iz preteklosti,« je povedal James Barrington, ki se na Bled vsako leto vrača z družino.



V grajski tiskarni so odtisnili listino ob milijonti prenočitvi. Župan Janez Fajfar je povedal, da za Bled milijon prenočitev v enem samem letu pomeni ogromno in da si res ni predstavljal, da se bo to zgodilo tako hitro: »Leto 2018 bo prav tako izjemno pomembno, vse nagrade, ki smo jih dobili lani, bodo k nam prav gotovo privabile še več gostov. Med drugim so Julijske Alpe in z njimi Bled uvrstili med najboljših deset destinacij za leto 2017 po izboru Lonley Planeta.«

Leta 2018 bo dokončana severna obvoznica, ki bo razbremenila promet proti Pokljuki, pod gradom bo hkrati nastalo novo parkirišče, ki bo pomembno razbremenilo središče kraja, nadaljevali se bodo postopki za izgradnjo južne razbremenilne ceste.



Letos bo končana severna obvoznica, ki bo razbremenila promet proti Pokljuki

Na Bledu bodo v četrtek, 11. januarja, ob 11. uri v Festivalni dvorani Bled prvič javno predstavili novo strategijo blejskega turizma. Vabijo vse domačine in druge, ki jih zanima prihodnost gorenjskega bisera, ki je tudi v teh dneh poln gostov.



Danes si komaj predstavljamo, da je bil Bled sredi 19. stoletja čisto navadna in malo znana kmečka vas, dokler se ni nekega dne pripeljal Švicar Arnold Rikli. To je bil človek, ki se je predstavljal za avtoriziranega hidropata, za naravoslovnega zdravnika in končno za higienskega zdravnika, čeprav sploh ni bil šolan zdravnik. Ta nenavadno bistri pa tudi vztrajni tujec je privabil številne petičneže in kmečki vasici ob lepem jezeru prinesel svetovno slavo.

V Kmetijskih in rokodelskih novicah iz leta 1880 preberemo, da »ni dvoma, da ne bi bil ta prelepi kraj znan že starim Rimljanom«. Slavni zgodovinar Janez Vajkard Valvasor o Bledu ne govori veliko, poroča pa o gorskem studencu in toplicah.