Bicikel jih mora imeti najmanj 50

Zdaj se, če je le vreme prijazno, vozijo vsak četrtek dopoldne. »Smo pač zastrupljeni s starinami,« pravijo kolesarji, ki so zaradi redne uporabe svojih starodobnikov posebnost v slovenskem merilu.

Nič nismo načrtovali, to je nastalo povsem spontano,« pravi Jože Pezdirc, predsednik sekcije Torpedo, sekcije ljubiteljev starodobnih koles, ki deluje pri Turističnem društvu Griblje. Prvo vožnjo so opravili leta 2011, ko so se odpeljali do Semiča. Do tja in nazaj so premagali 30 kilometrov. »Kakšnega vzpona nismo prevozili, ampak smo šli tudi peš, tako malo kondicije smo imeli,« pravi Stane Pezdirc, ki ima star bicikl s karbidovko za luč, doma pa obsežno zbirko starodobnikov, tudi motorjev in avtomobilov. Pravzaprav, so dodali možje, imajo številni doma še kakšen star motor in drugo starino, ker se preprosto zavedajo, da je to naša tehniška dediščina, ki jo je treba ohranjati.



Kolesa, ki jih vozijo, so stara najmanj 50 let. To so, razložijo, torpedi. To je del v zadnjem kolesu, ki se vrti naprej, obenem pa lahko kolesar pri potiskanju pedalov nazaj zavira. Ali drugače: kolesa, ki jih vozijo v Gribljah, nimajo prestav. Najstarejše, ki ga ima eden od članov, je staro najmanj 84 let, saj so ta tip nehali izdelovati leta 1932. Verjetno je še starejše, saj je pri teh vozilih problem v tem, da nimajo papirjev o izdelavi, obenem pa na okvirju ni letnice. Zato jih časovno ne morejo opredeliti po letih, ampak po obdobjih, ko so jih delali.



Večina koles, ki jih imajo v Gribljah in okoliških vaseh in jih ob četrtkih peljejo naokrog, je Rogovih in tja do letnika 1970. »Vožnja z njimi je težja, kot je vožnja z modernimi kolesi, saj je zahtevnejše predvsem ob vzponih, ko je za premikanje potrebne več moči,« pravi Jože Pezdirc. Vendar imajo člani sekcije Torpedo zdaj dovolj kondicije, da se pripeljejo na vse hribe v okolici, pa tudi čez mejo, na Hrvaško.



To, da se redno vozijo naokoli, je njihova največja posebnost. Nekaj podobnih društev oziroma klubov ljubiteljev starih koles v Sloveniji imamo, a le v Gribljah jih tudi redno uporabljajo. Minuli vikend so se predstavili v Semiču na Semiški ohceti, sodelovali pa so na relijih, ki so jih letos organizirali v Škoflji Loki, Beltincih in Šentjurju pri Celju. V načrtu imajo še obisk relijev v Varaždinu, Gaberki pri Šoštanju in v Garešnici. Po navadi se odpravi po pet članov, tu in tam se ekipa razširi, kot je bilo v Varaždinu, kamor jih je odšlo 17. »Tudi mi organiziramo reli, na katerem je letos sodelovalo 57 kolesarjev starodobnikov,« razloži Jože Pezdirc.



Kolesarjenje na starih kolesih je namreč koristno v več pogledih: ne samo da se vozijo s tehniško dediščino, ki je bila narejena za premikanje, ampak se tudi lastniki rekreirajo in skrbijo za zdravje. In se ob tem družijo …