Bi radi zdržali dlje?

Moški, ki so fizično aktivni in v dobri kondiciji, se lahko pohvalijo z boljšo erekcijo in spolno vzdržljivostjo, so sporočili iz medicinskega centra Cedars Sinai v Los Angelesu, kjer so tudi izračunali, koliko vadbe je potrebne za takšen učinek: dve uri intenzivnega treninga na teden, tri ure in pol zmernega ali šest ur nizkointenzivnega gibanja.



Telesna aktivnost je pomembna za dolžino spolne vzburjenosti.

Ta študija je bila prva, ki je dokazala, da je telesna aktivnost pomembna za dolžino spolne vzburjenosti, vključevala pa je 300 moških. Ti so si morali zapisovati svoje posteljne podvige, zmožnost doživljaja orgazma, kakovost in dolžino erekcije, ter čas, preživet v telovadnici.



»Ko govorimo v vzdržljivosti in vadbi, je treba omeniti, da ta seveda ne vpliva enako na vse moške, z gotovostjo pa trdim, da lahko že majhne spremembe v življenjskem slogu prinesejo pozitivne rezultate v postelji,« je povedal vodja projekta Stephen Freedland, ki povezavo pojasnjuje z boljšo prekrvljenostjo, težave z erekcijo namreč kažejo na slabo kardiovaskularno zdravje.