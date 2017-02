Batmobil  iz legokock

Batman sicer ne ubija svojih nasprotnikov, a to še ne pomeni, da nima ubijalskega avtomobila. Odkar se je batmobil leta 1947 prvič pojavil v stripu, je sestavni del Batmanovega videza, tako kot njegovo ogrinjalo, maska in pas. Sam batmobil se je v zgodovini redno spreminjal, dokler ni prišel do zdajšnje oblike, ki spominja na fantastično igračo. Nič presenetljivega, saj gre res za igračo: v najnovejšem Batmanovem podvigu na velikem platnu, imenovanem Lego Batman Film, je sestavljen iz legokock. Ker pa je modelček, ki je na prodaj tudi v Legovih trgovinah, velik le za kockastega Batmana, so pri Chevroletu na nedavnem avtomobilskem sejmu v Detroitu za večne otroke pokazali kockasti batmobil v polni velikosti.



Petmetrski legoavto



Batmobil so oblikovali in sestavili v Legovi trgovini v Enfieldu v ameriškem Connecticutu, pri čemer so samo za projektiranje porabili 222 ur, za sestavljanje pa so mojstri namenili skupno 1833 ur dela in kar 344.187 kock v 17 barvah. Kockasta zverina je dolga 5,2 in visoka dva metra, tehta pa poštenih 770 kilogramov, kar je za legokockaste stvaritve precejšnja teža, v avtomobilskem svetu pa bi šlo za ultralahko športno vozilo. Ker pa bi se batmobil sesedel pod lastno težo, so kocke postavili na aluminijasto ogrodje, ki v celoti meri več kot 26 metrov. Samo okvir tehta nekaj čez 128 kilogramov oziroma slabih 17 odstotkov celotne teže vozila.



Izgradnjo superjunaškega vozila je naročil ameriški Chevrolet; morda tudi zato, ker so batmobil v filmu Tima Burtona iz leta 1989 zgradili iz dveh šasij Chevroletovega modela impala. V resnici gre za poslovno sodelovanje med Chevroletom in studiom Warner Bros ob splovitvi legokockastega filma o človeku netopirju. Gre za odlično marketinško potezo, saj v zadnji seriji Chevroletovih oglasov, imenovani Resnični ljudje, ne igralci, nastopajo tudi Legov batmobil in kockasti junaki.



Začinjeno s humorjem



Pri Chevroletu so stvar pospremili s dobršno mero humorja. Na svoji spletni strani so tako uradno predstavili novi batmobil, ki ga poganja »standardni« 60,2-litrski stovaljnik z 20.000 konjskimi močmi z vlečno silo nad 54 tonami, vozilo pa je seveda opremljeno tudi z izstrelitvenim sedežem, šestcevnim izpuhom, dodatnim raketnim pogonom, načinom za popolno bočno parkiranje, pri čemer se kolesa zasukajo za 90 stopinj, po višini nastavljivimi amortizerji, ima pa tudi možnost preobrazbe v poltovornjak. In še bočna krila. Pa še možnost povezave 4G LTE wi-fi in petletno garancijo na 96.000 kilometrov. Notranjost je v črnem usnju. Ker novi film pokaže tudi, kako Batman dobi partnerja Robina, ima Chevroletov batmobil vrsto pripomočkov za mlade voznike, kot so avtopilot, rentgenski pogled in samodejni piflarski alarm.



Cena? Osnovni model stane 48 milijonov dolarjev. Še dobro, da ima Bruce Wayne (ko ni Batman) dovolj denarja. No, bodimo resni: Chevroletov batmobil ni na prodaj, za navadne smrtnike pa je na voljo Legov batmobilski set 70905 za 60 dolarjev oziroma evrov.