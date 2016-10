Azra raje sestavi omaro, kot skuha kosilo

Simpatična in energična Azra Selimanovič je koreografinja, plesalka, voditeljica plesnega studia in plesna pedagoginja. V vseh teh vlogah se odlično znajde in lahko bi rekli, da se njeno življenje dogaja pod odrskimi žarometi in na plesnem parketu. A ko luči ugasnejo in se vrne domov, se spremeni v gospodinjo, ki rada skrbi za svoj dom.

Bi zase rekli, da ste gospodinjski tip človeka in vam ta dela niso tuja?

Menim, da bi bila lahko veliko boljša gospodinja. Vsa gospodinjska dela so mi sicer zelo domača in se jih lotim, če se jih moram. Če pa je le mogoče, se jim z veseljem izognem. Ampak ker ljubim svoj dom, je ta pospravljen in urejen.

Katero opravilo vam je najljubše in katerega zlahka prepustite komu drugemu?

Najljubše hišno opravilo je zagotovo generalno čiščenje stanovanja. Obožujem občutek, ko je vse na svojem mestu in diši po redu in čistoči. Tega se lotim dvakrat letno in takrat prav zares uživam. Če se le da, likanje perila in pomivanje oken prepustim komu drugemu. To se mi zdi resnična potrata časa.

Kaj vam je v vašem domu najbolj všeč in kaj vas v njem najbolj moti?

Obožujem svoj dom, zato težko izpostavim eno stvar, ki mi je najbolj všeč. Če že moram izbrati, bi rekla, da je to moja ogromna dnevna soba s teraso. Všeč mi je rustikalna oprema, ob kateri se vsakdo počuti prijetno in domače. Imam ogromno blazin, prijetnih kotičkov in malenkosti, ki raznežijo človeka. Najbolj me moti moja kopalnica, ki pa jo v kratkem, upam, čaka prenova, tako da bo tudi ta končno po mojem okusu.

Ste bolj naklonjeni rednemu pospravljanju ali tedenskim akcijam?

Ker sem deloholik in zelo malo doma, še takrat pa za računalnikom, je logično, da so to tedenske akcije. Na žalost.

Katere rože so največkrat v vaših šopkih ali na okenskih policah?

Na okenskih policah imam polno orhidej, kadar me presenetijo s šopki, pa me vedno z meni najljubšimi sončnicami, lilijami ali ranunkulami. Niti spomladanskih tulipanov se ne branim. Obožujem cvetje. Na vrtu imam vrtnice, sivko, tulipane, hortenzije, magnolijo, španski bezeg ...

Imate morda kakšen nasvet za vse, ki se spopadajo z različnimi neprijetnostmi v kuhinji, kopalnici ali kje drugje doma?

Nikoli ne varčuj s pralnim praškom, ker se oblačila sicer prehitro uničijo ter zabarvajo in bi potem naredil vse, da bi jih lahko popravili, a je žal prepozno.

Imate kakšno posebno obsesijo glede čistoče, česa pri sebi doma ne prenesete?

Se mi zdi, da ne. Rada imam postlano posteljo. Doma mora dišati, če ne po cvetju, pa po dišečih svečah, palčkah ali dišavah. Glede na to, da imam mačko in psa, moram spregledati marsikaj.

Ste vešči tudi 'moških' del ali se raje držite zgolj 'ženskih'?

Menim, da mi gredo 'moška' dela bolje od rok kot 'ženska'. Pleskanje, privijanje, polaganje laminata, sestavljanje pohištva, menjava žarnic, servisiranje avtomobila, v tem sem veliko bolj domača kot v kuhinji … žal. Veliko raje sestavim eno omaro, kot skuham kosilo.