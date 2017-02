Avtomobili bodo leteli še letos!

Prototipi dronov, ki lahko prevažajo človeka, že obstajajo, Airbus pa namerava razviti sistem, s katerim bi uporabnik prek mobilne aplikacije naročil mestni zračni prevoz.

Evropski proizvajalec letal Airbus namerava do konca leta testirati prototip letečega avtomobila, ki bo povrhu vsega še samovozeč, pardon, samopilotirajoč. Kakor je poudaril predsednik uprave Airbusa Tom Enders, bi se tako izognili prometnim zamaškom na cestah. »Pred sto leti se je mestni promet začel seliti pod zemljo, zdaj pa imamo tehnološke zmogljivosti, da ga preselimo v zrak,« je dejal na januarski digitalni konferenci DLD v Münchnu. »Zdaj smo še v poskusni fazi, a razvoj letečih avtomobilov jemljemo zelo resno,« je poudaril Enders. Serijska proizvodnja bi se lahko začela že leta 2021.



Airbus je lani ustanovil oddelek Urban Air Mobility, kjer se ukvarjajo z idejami, kako z malimi vozili po zraku prevažati po enega potnika in kako s helikopterskimi vozili transportirati po več ljudi hkrati. Namen projekta Vahana (v sanskrtu je Vahana mitološko bitje, na katerem potuje hindujsko božanstvo) je ustvariti sistem, v katerem bi uporabnik prek mobilne aplikacije naročil zračni prevoz v mestu, podobno kot zdaj lahko stori s spletnimi taksi servisi. Airbus zato razvija tehnologijo vertikalnega vzletanja in pristajanja (VTOL), s katero bi njihovi leteči avtomobili lahko prevzemali potnike v gosto naseljenem urbanem okolju.



Iz ZF v resničnost



Leteči avtomobili so že desetletja nekaj običajnega v znanstveni fantastiki, pa se je šele zdaj začelo vlagati v njihov razvoj. Soustanovitelj Googla Larry Page je v dve zagonski podjetji investiral že več milijonov dolarjev, medtem ko je kitajsko podjetje EHang že razvilo dizajn prototipa ehang 184, ki bi ga lahko že letos preizkusili v Las Vegasu, izraelska družba Tactical Robotics pa je že testirala dron airmule, namenjen odvažanju ranjenih vojakov z bojišča. Tudi mobilni taksi servis Uber je napovedal, da se zanima za tehnologijo VTOL, ki bi lahko postala alternativen način prevažanja potnikov po mestih, medtem ko družbe, kot je Amazon, že uporabljajo (ali pa vsaj testirajo) raznašalske drone.



Samovozeči avtomobili naj bi v prihodnjem desetletju sprožili novo revolucijo, je prepričan šef Airbusa Tom Enders, ki verjame, da bi lahko imeli podoben vpliv tudi na letalsko industrijo. Airbus je že zdaj največji proizvajalec komercialnih helikopterjev na svetu, s čimer ima dobro izhodišče za nov zračnoprevozniški segment, zdaj pa veliko vlaga tudi v samovozečo tehnologijo in umetno inteligenco. Enders je prepričan, da bi tovrstne oblike prevoza spremenile urbano planiranje in infrastrukturo, saj državam, občinam in mestom ne bi bilo več treba vlagati milijard v gradnjo cest in mostov. »Prepričani smo, da bo popolna avtomatizacija omogočila večjo varnost, saj bi minimalizirala možnost človeške napake. Naša vozila ne bodo potrebovala pristajalno-vzletnih stez, letela pa bodo po načrtovanih progah, pri čemer se bodo znala izogniti nepredvidenim oviram,« je dejal Enders. Nebo nad nami bi kaj kmalu lahko postalo precej bolj živahno kot doslej.