Aromaterapija v avtu

Vožnja je naporna reč. In zakaj bi čakali na vrnitev domov, da se malce sprostimo – ne preveč, seveda, saj se to lahko usodno konča tako za nas kot za druge –, če pa si lahko privoščimo aromaterapijo kar v avtu. Za to se lahko zahvalimo družbi Zaq, ki za 35 dolarjev prodaja avtomobilski difuzor, imenovan Tour Aromatherapy Car Diffusor.

Enota, ki se napaja iz 12-voltne avtomobilske električne vtičnice, je narejena iz varne plastike, ki ne vsebuje škodljivega bisfenola A (to se pravi, da je free), gladko zdrsne v držalo za kozarec, eterična olja, ki jih prav tako ponujajo pri Zaqu, pa v kabino spušča največ štiri ure skupaj, nakar se samodejno ugasne. Difuzor ima lahko nizko težišče, tako da ga lahko postavimo na ravno površino zunaj avtomobila, če res ne zdržimo brez eteričnih olj.

Aromaterapija je ena od oblik zdravilstva, ki uporablja hlapne tekoče rastlinske snovi, znane kot eterična olja, in druge aromatične sestavine rastlin. Njen namen je vplivati na človekovo zdravje in počutje.

Kakor pravijo na Zaqovi spletni strani, je primeren za vse tipe vozil, od kompaktnežev prek športnih terencev do tovornjakov. Na voljo je v črni in beli barvi z olivnim, črnim ali škrlatnim trakom, za vsako razpoloženje, pravijo.