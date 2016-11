Adrenalinske preizkušnje

Zato se adrenalinski odvisniki ne bodo odločili za večerni sprehod ob osvetljeni reki, ampak se bodo raje podali na divji rafting. Namesto vzpona na bližnji hribček z razgledom pa bodo sedli na gorsko kolo in se spustili po strmi gozdni poti. Ali pa se bodo odpravili do katere izmed nevarnejših turstičnih zanimivosti, ki so razpršene po vsej zemeljski obli.



1. Najhitrejši zipline: si želite izkusiti, kako je rezati zrak z velikansko hitrostjo sokola selca? Potem se odpravite v severni Wales, kjer za 66 evrov na najhitrejšem spustu po jeklenici okusite svobodo letenja. Med spustom, ki slovi tudi kot najdaljši na svetu, začne se 151 metrov visoko, dosežete hitrost do 161 kilometrov na uro. Malce lažje opasajo z utežmi, da lahko dosežejo to velikansko hitrost.



2. Dirka prek Amerike: dobrih 1700 evrov vas bo stala verjetno najekstremnejša kolesarska dirka na svetu, med katero boste prečili Ameriko. Med premagovanjem 4800 kilometrov dolge poti boste sekali 12 zvezdnih držav in s prečenjem treh večjih gorskih masivov premagali več kot 53.000 metrov nadmorske višine. Le za najbolj adrenalinske in natrenirane športnike, torej.



3. Lov za tornadi: v ameriški zvezni državi Kolorado se lahko, če si lahko privoščite iz denarnice izvleči dva tisočaka in pol, srečate iz oči v oči z divjostjo in neukročenostjo narave. Med turami po dolini tornadov vas vodniki popeljejo tako blizu vrtincev vetra, kot je še možno, ob čemer velja omeniti, da so za izkušnjo zaradi varnostnih razlogov prikrajšani gibalno ovirani.



4. Adrenalinska gugalnica: večina je v Zambiji zadovoljna že z zrenjem v čudovite Viktorijine slapove. A tisti, ki vas mika malce adrenalina, lahko sedete na gugalnico nad 120 metrov globoko sotesko in se poženete z roba. Sprva boste zadržali dih pri 70 metrih prostega pada, nato pa se bo vrv vendar napela in se boste pozibavali nad deročo reko. Za 78 evrov.



5. Sankanje z vulkana: vulkan Cerro negro blizu mesta Leon v Nikaragvi je nazadnje bruhal leta 1999 in je še vedno dejaven. To le še doda ščepec pustolovskega, ko se za 35 evrov z vrha na 728 metrih spuščate do dna na posebni deski po ohlajeni lavi.



6. Po cesti smrti: s 4670 metrov nadmorske višine se spustite na višino 1100 metrov nad morjem. Večinoma po makadamski cesti z ostrimi zavoji in navpičnimi prepadnimi stenami. To je slovita bolivijska cesta smrti, dolga 64 kilometrov, na kateri vsako leto umre približno 300 ljudi. Za 94 evrov se lahko z gorskim kolesom odpravite na adrenalinsko vožnjo – a za vsak primer pred odhodom natančno poglejte, ali vam dobro delujejo prestave in predvsem zavore.



7. Maratonska dirka s kajaki: junija, ko se Jukonski teritorij na zahodu Kanade skoraj 24 ur kopa v sončni svetlobi, se odvija 714 kilometrov dolgo tekmovanje v veslanju po reki Jukon. To je najdaljše tekmovanje s kajaki in kanuji na svetu, premora sta le dva. Udeležba vam stanjša denarnico za 310 evrov.