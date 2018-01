Adrenalinska črpalka

Nežen dotik stikala vklopi najbolj športno obarvan program delovanja avtomobila in motorja z oznako Race. Navidezno umirjeni GLA se iz miroljubneža spremeni v radikalnega razgrajača, ki se vozi ob boku audija RS Q3 in gensko podobnega, a imenitnejšega porscheja macana turbo. Potniški prostor napolnijo zvoki in vibracije s prizvokom tankovske bitke. Iz izpuha se ob vsaki menjavi prestave ali močnejšem popuščanju plina vali grmenje. AMG poleti, dvolitrski bencinski štirivaljnik, ki ne pozna dejstev o turbo luknjah, potegne prek 7-stopenjskega sekvenčnega menjalnika in štirikolesnega pogona do 100 km/h v le 4,4 sekunde. Nič manj bombastično ni nadaljevanje, kjer se s 381 konjskimi silami brez zadreg izstreliš do elektronsko omejenih 250 km/h.

Marsikaj zbledi ob dejstvu, da so avtomobil vzeli v roke v Affalterbachu, kjer domuje najbolj razgrajaško obarvan Mercedes-Benzov hišni oddelek.

Večstopenjsko nastopaštvo

Adrenalinska stopnja je pričakovano odvisna od izbire voznega programa. Razpon mehanske uglajenosti je izjemno velik, naj gre za motorno odzivnost ali menjalnik, ki deluje pri komfortni nastavitvi na skoraj limuzinski ravni. Povsem drugačno sliko odkriva športni izbor s tremi nastavitvami. Motor postane glasnejši in bolj robat, delovanje elektromagnetnih aktuatorjev, ki vklapljajo posamezne prestave, pa hitrejše in bolj grobo. Takrat se 45 AMG spremeni iz običajnega športnika v dirkaško zverino, čeprav ni njegova poraba z 10 do 14 litri nič bogokletno visoka za 1,6 tone težak avtomobil s poplavo konjenice.

Športna zabela

Res je, najhitrejši GLA ne prinaša dramatike v stilu ferrarijev in porschejev. Tu ni dileme. Je pa nabrit. V primerjavi z drugimi hišnimi brati ima 15 milimetrov nižje podvozje s tršim vzmetenjem in blaženjem, z bolj togima prečnima stabilizatorjema in z močnejšim kolesnim vpetjem, kar se kaže z bolj natančno in odzivno vodljivostjo. Je pa to v osnovi še vedno SUV, ki ima v primerjavi z enako motoriziranim mercedesom razreda A 40 milimetrov višjo oddaljenost od tal. Pri komfortni nastavitvi podvozja in pogonskega sklopa zato deluje precej gosposko – vključno z vožnjo po večjih neravninah. Drugačno, bolj adrenalinsko zgodbo pišejo športni programi, kjer drži, da gre za izjemno hiter in neverjetno stabilen avtomobil, ki z zvokom in motorjem riše nasmeh na obraz. Manj divja je zabava v smislu pobalinskega drsenja skozi ovinke. Štirikolesni pogon je po tej plati izjemen varnostni potencial, s katerim ostaja mercedes na skoraj vseh podlagah predvidljivo stabilen in varen, a morda manj igriv, kot si želite.

AMG-bombončki

Iz Affalterbacha, kjer domuje najbolj razgrajaško obarvan Mercedes-Benzov hišni oddelek, prihaja še poplava opreme, od emblemov do vrhunsko oblikovanih prednjih sedežev, kovinskih stopalk, zavornega sistema z rdečimi čeljustmi in izpušnega sistema s spremenljivo pretočnostjo oziroma bolje rečeno po potrebi zelo divjo športno kuliso. Vsega tega seveda ne potrebuješ v realnem življenju. Je pa lepo imeti – še toliko bolj, če si lahko privoščiš avtomobil, ki je ustvarjen predvsem z mislijo na adrenalin in šele nato na drugo.