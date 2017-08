Admiralski opel v nizkem startu

Petvratna grand sport insignia postavlja v prvi plan zadek s položno strešno linijo in zajetnimi prtljažnimi vrati. Povsem drugačen pogled riše odpiranje prtljažnika, kjer drži, da si lahko le najbolj drzni esteti omislijo pokrov brez zunanjega ročaja. Zadeva je všečna, a rahlo nepraktična. Po pritisku hišnega emblema se vrata privzdignejo za dober centimeter, nato je treba prste poriniti v režo, ki ni nujno čista in prizanesljiva do damskih nohtov. Je pa prtljažnik s 490 litri velik in s pomočjo dveh stikal za samodejno zlaganje deljive zadnje klopi preprosto povečljiv. Da gre za opel novih časov, odkriva v podobni meri razpotegnjen in nizek prednji del, kjer se utrne misel o podobnosti z mazdo6. A velike revolucije ni, čeprav deluje petvratna insignia postavno in dovolj markantno.

Minimalistično preobrazba

Vse prej kot ravnodušno zna biti znotraj. Primerjave s predhodnico odpadejo. To je precej bolj urejen in oblikovno dodelan opel, vključno z zasnovo sredinske konzole brez poplave majhnih stikal, ki jih v veliki meri zaznamuje informacijski sistem z osempalčnim zaslonom, solidno grafiko in logično postavitvijo glavnih menijev. Delno digitalni so še merilniki z možnostjo nadgradnje s kakovostnim projekcijskim zaslonom. Le občutek prostorske rasti se zdi pri novinki kljub skoraj 10 centimetrov daljši medosni razdalji precej neopazen. Pri Oplu pravijo, da je nova insignia v primerjavi s staro na zadnji klopi večja za 25 milimetrov v višini ramen in kolen, a prostor nad glavami je v smislu poslovne rabe daleč od veličastnega. Je pa vozniški položaj bolj dominanten, osredotočen in udoben.

Manjše pregrehe

V kabini, ki se, sodeč po otipu in pogledu, najlažje primerja po kakovosti s fordom mondeom, zmoti le kakšna malenkost. Sovozniški predal je majhen, podobno velja za odlagališče pod sredinskim komolčnim naslonom. Kdor bo doplačal vozniški sedež z masažno funkcijo, se bo morda vprašal, zakaj je stikalo za njen vklop nameščeno daleč od pogleda na stranski spodnji sedežni rob? V spominu ostane še rahlo samosvoja terminologija potovalnega računalnika.

Nekdanja insignia je kljub različnim pomladitvam že lep čas delovala v primerjavi z mlajšimi tekmeci dolgočasno, v notranjosti staromodno in med ovinki okorno.

Zna pa marsikomu ugajati storitev v obliki portala opel on star, kjer preveriš količino goriva, tlak pnevmatik, priporočljive servisne storitve, trenutno lokacijo vozila in po potrebi od doma vklopiš hupo ali luči.

Turbomlinček

Dobrodošli v eri zmanjševanja motorne delovne prostornine, se glasi misel ob pogledu na nov 1,5-litrski motor z neposrednim vbrizgom bencina in turbopolnilnikom. Štirivaljnik ponuja 165 KM in 250 Nm navora, ki je razpoložljiv predvsem v srednjem delovnem območju. Tam se ne gre pritoževati nad mestno prožnostjo ali doseganjem spodobnih avtocestnih hitrosti. Je pa res, da ne gre za športno-adrenalinski stroj, ki bi se uživaško vrtel v najvišje vrtljaje. Za kaj temu podobnega je treba seči višje po motorni lestvici, vse tja do 2,0-litrskega stroja z 260 KM. Je pa poraba spodobna, čeprav nič dizelska. Na osem do devet litrov velja računati, kar spremlja udobna in v smislu vodljivosti natančna vožnja brez dinamičnih presežkov. A velja dodati: novinka se v primerjavi z nekdanjo vozi zaradi nižje mase prijetnejše in zaradi številnejših elektronskih sistemov varnejše.

Solidna alternativa

Nova insignia ne prinaša revolucionarnih presežkov. Je pa to dober in zaupanja vreden avtomobil svojega velikostnega in cenovnega razreda, ki lahko v opremsko bogatejših izvedbah pomeni alternativo nekoliko manjši premijski konkurenci. Kako se bo insignia dejansko kosala v naših krajih z dominantnim passatom, vozniško naravnanim fordom mondeom in velikansko škodo superb, pa naj pokaže čas.