Abarth za strupeno petstotico

Tako ni presenetljivo, da so Italijani poskusili iz pestotice iztisniti čim več, fiata 500 so postopoma širili v modelsko družino še večjih bolj družinskih modelov, po drugi strani pa so ga pripravili tudi zelo športno in mu dali drugačno ime pod športno znamko Abarth.



Z abarthom ima Fiat že dolgo zgodovino. Znamka ima ime po Karlu Abarthu, ki se je rodil v začetku prejšnjega stoletja na Dunaju. Navdušeno je dirkal z motorji, po hudi nesreči pa začel predelovati izpušne sisteme. Po drugi vojni, ko je živel pri nas, je začel sodelovanje s Fiatom in jim nato vse skupaj prodal. Ko ga že dolgo ni bilo več, so Italijani to ime začeli dodajati na različne bolj športne izvedbe fiatov, leta 2007 pa so se odločili pripraviti samostojno znamko, katere edini model je pri nas trenutno 595 abarth, se pa obeta še kaj, a o tistem pozneje.

