A8 za močnejši položaj

Armaturna plošča je popolnoma nova in morda v oblikovnem smislu največji korak naprej. Foto: Audi

Če je Mercedesov razred S vselej veljal za limuzino, najbolj posvečeno luksuzu tistih, ki jih v njej prevažajo, je bil največji Audi bolj vozniški avtomobil, pri katerem so poudarjali njegovo lahkotnost. Zdaj se zdi, da so kabino pripravili z mislijo na vse potnike, tisti zadnji seveda najbolj uživajo v podaljšani izvedbi, saj se je desno zadaj mogoče skoraj zlekniti, si masirati noge in počivati v nadvse mehkem vzglavniku, gledati kar koli na zaslonu, skoraj kot v koncertni dvorani poslušati glasbo iz sistema bang & olufsen itn.

Korak naprej

Popolnoma nova je armaturna plošča in v oblikovnem smislu verjetno pomeni največji korak naprej. Prevladuje minimalizem v črnem tonu, v tem slogu sta pripravljena tudi sredinski zaslon z veliko diagonalo skoraj 26 cm in pod njim prikazovalnik delovanje klimatske naprave. Ne gre več le za upravljanje na dotik, temveč ob pritisku pod prstom dobimo povratno informacijo o opravljenem ukazu.

Z uporabo kamere, ki bere cestišče pred avtomobilom, bo procesor uravnaval delovanje vzmetenja vsakega kolesa posebej.

Navzven je A8 seveda nov, a nam je malce žal, da v sprednjem delu ni tako oster, kot je bila študija prologue iz leta 2014. Zadaj ima linijo svetlečih diod v OLED-tehniki v rdeči barvi, ki povezuje dvoje luči. Audi A8, ki je, odvisno od izvedbe, dolg 516 ali 530 cm, ima zračno vzmetenje, po novem pa si na temo udobja pomaga tudi s kamero, ki "bere" cestišče pred avtomobilom: če zazna neravnine, te informacije hipno obdela zmogljivi glavni procesor in prek elektromehanske povezave uravnava delovanje vzmetenja vsakega kolesa posebej. Audi zatrjuje, da je A8 pripravljen za t. i. tretjo stopnjo samodejne vožnje, ko bo v določenih razmerah (avtocesta s fizično predeljenimi pasovi, talne oznake) mogoče za dlje časa spustiti volan, a voznik bo moral biti vendarle takoj sposoben prevzeti nadzor. Da bo takšen sistem v avtomobilih dovoljen, pa bomo morali še malo počakati.

Štirikolesno krmiljenje

V avtomobilski industriji se veliko govori o zmogljivejši 48-voltni električni napetosti, ki jo v nekaterih boljših avtomobilih že uvajajo. A8 ima 48-voltno napetost kot glavno pri vseh pogonskih sklopih, zaradi česar lahko ti delujejo kot blagi hibridi, saj imajo boljše delovanje sistema start & stop, večjo zmožnost rekuperacije električne energije, daljše jadranje, ko se pogon med vožnjo samodejno izklaplja … Pogon je sicer uvodoma še precej klasičen, gre za bencinski in dizelski šestvaljnik.

Pozneje bo A8 dobil dva osemvaljnika in dvanajstvaljni motor, bencinski pa bo lahko tudi priključni hibrid. Tako kot doslej bo A8 imel stalni štirikolesni pogon, po novem pa dobiva tudi štirikolesno krmiljenje.



A8 bo k nam pripeljal konec tega ali na začetku prihodnjega leta. V Nemčiji bo osnovna cena 90 tisočakov, vsaj toliko, če ne še malce več, bo znašala tudi pri nas. Ampak to je pri takšnem tipu avtomobila res samo osnova.