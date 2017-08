70 odstotkov ljudi ne uporablja straniščnega papirja

Za nas je straniščni (toaletni) papir nekaj povsem običajnega in samoumevnega, zato je težko verjeti, da večini prebivalcev Zemlje ni na voljo. Tu je še nekaj dejstev o nečem, brez česar bi bili pogosto v zadregi.

Skok v zgodovino

Pred pojavom straniščnega papirja so ljudje z različnimi pripomočki vzdrževali higieno. Večinoma so uporabljali listje, travo, koruzno ličje, olupke sadja, tudi kamenje, školjke, sneg in vodo. Bogati Rimljani so se po veliki potrebi očistili s spužvo, ki so jo pritrjeno na palici ob stranišču hranili v slani vodi. Na koncu so intimne predele osvežili z rožno vodico. Grkom so bili ljubši glina in olupki sadja. Bogati Evropejci so prakticirali namakanje rok v luksuzne fontane, polne tople vode. Za Eskime sta bila najpriročnejša sneg in mah, za Vikinge volna, za staroselce v Ameriki pa koruzno ličje.

Več kot 70 odstotkov ljudi (okoli pet milijard) po vsem svetu še danes ne uporablja straniščnega papirja. Mnogi od njih bi ga radi uporabljali, a si ga ne morejo privoščiti.

Še nekaj dejstev