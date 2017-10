5008 v slogu 3008

To je drugi Peugeotov model, ki prinaša navzven in navznoter nadvse avantgardni slog oblikovanja. Prvi je bil seveda peugeot 3008, njegov bratranec 5008 pa je zvesto stilsko nadaljevanje, le da je daljši in prostornejši. Dolg je 4,64 metra in za skoraj 20 cm presega 3008, je pa tudi opazno daljši od predhodnika, s katerim naj bi imel skupno predvsem ime.

Družinski avtomobil

No, skupno je tudi to, da je to lahko še naprej družinski avtomobil. V drugi vrsti ima namreč tri samostojne sedeže, ki jih lepo pomikamo naprej in nazaj, v morebitni tretji sta še dva. Tako kot tiste tri pred njima ju je moč podreti v dno, ampak tega šestega in sedmega je kot edina po želji mogoče tudi iztakniti in odnesti iz avtomobila. Prtljažnik je prav tako družinsko prostoren, preprosto dostopen in ga lahko poljubno povečujemo.

Sedeža v tretji vrsti je mogoče odnesti iz avtomobila.



Za volanom je vse tako kot v modelu 3008, torej imamo v rokah majhen obroč, ki je zgoraj in spodaj prisekan. Nad njim gledamo sklop merilnikov, ki omogoča različne načine prikazov in se tako slogovno kot barvno ujema s prikazovalnikom na vrhu sredinskega dela armaturne plošče. Tam se stvari upravlja na dotik in s pritiskom na tipke, ki so pripravljene v letalskem slogu. To je všečna in hkrati praktična zasnova.

Suv ali enoprostorec?

Čeravno vam takoj porečejo, da je 5008 suv, torej športni terenec, s terenskostjo nima prav veliko skupnega. Res je, da je malce bolj oddaljen od tal, ampak njegov pogon je vselej speljan le na sprednji kolesi, za premagovanje slabših podlag kvečjemu ponujajo opcijo grip control, ki je prilagojeni sistem stabilnosti. Motorji so povsem klasični, bencinski in dizelski tri- in štirivaljniki, z močjo od 73 do 133 kW.

37 tisočakov stane v najdražji izvedbi.

Peugeot 5008 ni čisto poceni avtomobil. V vstopni izvedbi stane 23.000 evrov, največ pa 37 tisočakov. Dražji je od prejšnjega 5008, ampak pravijo, da gre za nekaj povsem drugega in da ponuja več, celo da kuka v svet premijskih avtomobilov. Ali upravičeno, bodo seveda povedali kupci.