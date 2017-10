20 resnic izkušenih dam

Nobenega dvoma ni, da je 50. rojstni dan življenjska prelomnica. Tedaj se mnoge zavedo, da so na Zemlji že kar nekaj časa, a da jih lahko čaka še veliko lepega. Obogatene z življenjskimi izkušnjami vedo, kaj je v resnici pomembno in s čim se ne gre obremenjevati, to pa na srce polagajo vsem mlajšim.

Vedno na prvo mesto postavi sebe

Če boš zase najpomembnejša, boš imela dovolj energije za vse, kar ti je ljubo in za tiste, ki jih imaš rada. Postaviti sebe na prvo mesto ne pomeni, da si sebična, temveč da si odpiraš možnosti za srečno in polno življenje.

Razmišljaj pozitivno

Negativen pogled na svet in pesimizem sta največja izvora stresa, zato poišči način sproščanja in na življenje glej s svetle plati.

Obkroži se z ljudmi, ki te podpirajo

Z ljudmi, ki te obsojajo, kritizirajo, izkoriščajo, ponižujejo in črpajo tvojo energijo, se ne druži. Obkroži se s tistimi, ki te razumejo in podpirajo.

Nauči se reči ne

Pogosto je težko zavrniti prošnjo ali uslugo in prav je drugim pomagati, a treba je poznati svoje meje in včasih brez slabe vesti reči ne. Kajti nihče ne zmore storiti vsega.

Prenehaj govoriti, da bi morala

Osebe, ki živijo življenje tako, kot ga od njih pričakujejo drugi, zanemarjajo sebe in svoje potrebe. Besede to bi morala zamenjaj s to hočem.

Življenje vzemi v svoje roke

Ko zaslišiš glas, ki te kritizira in obsoja, se spomni, da si ti oblikovalka svojega življenja in da si ga lahko narediš po lastnih željah.

Ljubi se in spoštuj

Začni z enostavno vajo: vsako jutro si reci, da se imaš rada. Spočetka ti bo morda ob tem malce nelagodno in smešno, a kmalu boš spoznala, kakšen učinek imajo te besede.

Bodi hvaležna

Sebi in drugim za vse, kar imaš v življenju.

Obvladaj svoja čustva

Nauči se prepoznati svoja čustva in razpoloženja ter ugotovi, kaj nanje vpliva. Nauči se jih obvladovati in izražati na primeren način.

Prevzemi odgovornost za svoje življenje

Za vse dobro in slabo si vedno odgovorna le ti, ne okoliščine ali ljudje, na katere se je tako lahko izgovarjati.

Verjemi v svoje sposobnosti

Ko boš enkrat dojela, koliko zmoreš, boš spoznala, da za čisto vsako težavo obstaja rešitev.

Prenehaj se obremenjevati s tem, kaj si o tebi mislijo drugi

Če sodiš med tiste, ki pri drugih vedno iščejo odobravanje, to takoj prenehaj. Ne izgubljaj časa in energije s tem, da bi vsem ugajala. To v resnici ni mogoče.

Nauči se poslušati

Tisti, ki dobro poslušajo, se naučijo več kot tisti, ki veliko govorijo.

Loti se česa novega

Ne glede na to, ali gre za učenje, nove izkušnje ali fizično dejavnost, to ti bo dalo novo znanje in novo energijo.

Nauči se oproščati

Če ne znaš oproščati drugim, ne znaš oproščati sebi.

Bodi ustvarjalna

Najlažje tako, da vsaj pol ure na dan počneš tisto, kar imaš res rada in te veseli.

Gibaj se v naravi

Gibanje ne vpliva le na zdravje, temveč tudi na dobro počutje. Šteje tudi sprehod v parku.

Vadi osredotočenost

Ni res, da je večopravilnost pot do uspeha. Začni in končaj najprej eno in se nato loti druge naloge.

Oblikuj življenje iz sanj

Če kdaj obupuješ, dopusti, naj te vodi notranja modrost. Če boš verjela vase, boš stopala proti svojim ciljem in boš imela osrečujoče življenje.

Ne jemlji življenja preresno

Življenje je polno sreče in tudi žalosti. Verjemi, da za vsakem dežjem posije sonce, in ne glej preresno na svet. Vedno najdi čas za smeh, veselje in zabavo.