15 uporabnih kuharskih trikov

Od tega, kako se znebiti vonja po česnu, do onega, kako dolgo kuhati testenine in kako pripraviti najboljši pire krompir. Naštevamo nekaj uporabnih kuharskih trikov, ki so jih poznale že naše babice.

Testenine kuhajte minuto ali dve manj, kot je navedeno na embalaži. V omaki se bodo namreč še dodatno zmehčale.

Vonj po česnu boste z rok najlažje pregnali, če boste dlani po tem, ko boste narezali veliko strokov, pod vodo drgnili ob predmetu iz nerjavečega jekla.

Kadar cvrete v globokem olju, hrano, preden jo spustite v posodo, nekaj časa v olju držite na vilicah. Tako se bo nekoliko zapekla in se ne bo prijela za dno posode ali na kose, ki so že v olju.

Za boljše rezultate pri peki maslo, preden ga uporabite, vsaj pol ure pustite na sobni temperaturi. Še bolje bo, če ga boste pustili eno uro.

Bazilika bo sveža dlje, če jo boste v kozarcu vode pustili na sobni temperaturi.

Da bi cvetača med kuhanjem ohranila belo barvo, vodi, v kateri jo kuhate, dodajte malo mleka in soli.

Ko odcedite krompir, ki ga nameravate zmečkati v pire, ga eno minuto pustite v vročem loncu. Nato med gnetenjem počasi dodajajte mleko in maslo. Dobili boste bolj kremasto teksturo, kot če bi ga takoj zmečkali.

Za blažji okus špargljev jih olupite in pomočite za deset minut v mešanico enakih količin soli in sladkorja, nato jih sperite ter pripravite po želji.

Preden iz limone iztisnete sok, jo minuto mečkajte med dlanmi. Dobili boste več soka.

Za odlično zelenjavno juho zelenjavo najprej popražite na maslu, nato pa zalijte z vodo. S tem boste okrepili okus sestavin.

Svežino zelenjave boste znatno podaljšali, če jo boste, preden jo boste pospravili v hladilnik, zavili v mokro papirnato brisačo in nato položili v plastično vrečko.

Da bi ugotovili, ali je olje dovolj vroče za cvrtje, vanj položite leseno kuhalnico. Ko se okoli nje začno tvoriti mehurčki, je temperatura olja prava.

Rjavi riž se kuha dlje od belega, nekatere vrste tudi 45 minut več. Hitreje bo kuhan, če ga boste zvečer namočili v vodo. Če boste čez noč v hladni vodi namakali testenine, bodo naslednji dan kuhane v eni minuti.

Če vam v ponvi med cvrtjem zmanjka olja, ga dolijte ob robu in rahlo nagnite ponev. Tako bo do hrane v posodi prišlo že segreto.

Pred rezanjem zelenjave po deski posujte sol. Zelenjava vam ne bo drsela in lažje jo boste rezali.