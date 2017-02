12 presenetljivih načinov uporabe soli

Sol je začimba, brez katere v kuhinji ne gre. A ne samo za plemenitenje jedi, uporabna je tudi v druge namene. Poglejte si, iz katerih zadreg vas lahko reši.

Pred plesnijo varuje zaveso za prhanje

Vse, kar morate storiti, je, da po pranju zaveso za prhanje namočite v slani vodi in je nato ne splakujete, temveč samo vrnete na njeno mesto. Zaradi slane obloge se na njej ne bo tvorila plesen.

Bakru vrača sijaj

Uporaba soli pri čiščenju bakrenih predmetov je odlična ideja. Dve žlici soli zmešajte s štirimi žlicami kisa in dvema žlicama moke ter z mešanico bakrene predmete drgnite do sijaja, jih splaknite, posušite in vrnite v omaro ali na police.

Preprečuje škropljenje olja

Malce soli posujte po ponvi, v kateri nameravate cvreti hrano, šele nato pa vanjo vlijte olje in preprečili boste škropljenje vroče maščobe.

Odišavi obutev

Neprijetnega vonja iz obutve se boste rešili s pomočjo platnenih vrečk, napolnjenih s soljo. Položite jih v čevlje in jih v njih pustite nekaj ur. Sol bo vpila neprijetne vonjave in nakopičeno vlago.

Odganja mravlje

Da bi se spomladi rešili mravelj, v plastenki z razpršilom zmešajte vodo in sol v razmerju 4 : 1. Poškropite površine, kjer se kopičijo mravlje, in na njih se ne bodo več zadrževale.

Ohranja svežino sadja

Če želite, da rezine sadja ali krompirja ne bi postale rjave, jih, dokler jih ne uporabite, položite v posodo s slano vodo.

Z rok odstranjuje neprijetne vonjave

Olja iz česna in čebule na rokah pustijo neprijeten vonj, tega pa je mogoče pregnati tako, da si roke zmočite, jih natrete s soljo in splaknete pod tekočo vodo.

Deluje kot naravni osvežilec zraka

Da bi izdelali naravni osvežilec zraka, potrebujete 120 gramov soli in 20 do 30 kapljic izbranega eteričnega olja. V posodici zmešajte sestavini in prijeten vonj bo odišavil celotni prostor, v katerega boste domači osvežilec postavili.

Hitro gašenje plamena

Kadar ste pri kuhanju neprevidni in maščobo zajame ogenj, ga posujte s soljo. Ta bo preprečila dotok kisika in zadušila ogenj.

Očisti likalnik

Da bi z likalne plošče očistili madeže, napravo za likanje vklopite pri najvišji temperaturi, po plošči posujte malo soli in z likalnikom polikajte čist papir.

Čisti pomivalno korito

Iz soli in limoninega soka izdelajte pasto, ki jo lahko uporabite za čiščenje kuhinjskega korita in drugih predmetov iz nerjavečega jekla.

Blaži pike komarja

Da bi ublažili srbenje, ki ga ob piku povzroči komar, mesto ugriza zmočite in posujte s soljo. To nežno vtrite v kožo, neprijeten občutek bo hitreje izginil.