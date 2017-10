10 sporočil otrok ločenih staršev

Otrok ne more in ne sme izbirati med staršema. Foto: Thinkstock

Ločitev staršev je za otroka težka in travmatična. V njem izzove marsikaj, od jeze in žalosti do negotovosti in strahu. A tega velikokrat noče izraziti, saj se boji, da bi prizadel katerega od staršev.

Otroci na prvem mestu

Nobenega dvoma ni, da slaba partnerska zveza otrokom v njihovi duševnosti pušča globlje rane kot ločitev sama, če le oče in mati na njihovih hrbtih ne obračunavata med seboj ter jim z besedami in dejanji zagotovita, da njun razhod ni njihova krivda. Prav tako morajo otroci slišati, da jih imata še vedno rada in da se to ne glede na vse ne bo nikoli spremenilo.

Besede včasih ne gredo z jezika

Seveda lahko starši od otrok pričakujejo najrazličnejše odzive, pomembno pa je, da najmlajši lahko tisto, kar čutijo, izrazijo in se o tem pogovorijo.

Kaj pa bi želeli otroci ločenih staršev povedati, pa ne morejo, nočejo ali ne znajo?