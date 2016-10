10 napak, ki jih v gosteh ne smete ponoviti

Pravila obnašanja v družbi oziroma bonton so se v zadnjih nekaj desetletjih spremenila, kar dokazuje tudi nova raziskava, na podlagi katere so njeni izvajalci navedli 10 pravil, ki jih v gosteh ne gre prekršiti.

Vljudno, nevljudno

Sodelujoči v njej so kot eno najbolj nevljudnih dejanj povabljenih v njihov dom navedli uporabo mobilnega telefona pri mizi. Za to se je izreklo 89 odstotkov vprašanih, prav tako je na obisku neprimerno poizvedovanje za geslom brezžične povezave.

Tudi hoja s čevlji po preprogi se je znašla visoko na lestvici nevljudnih dejanj. 78 odstotkov vprašanih je navedlo, da je prepovedano polagati noge na mizo, 61 odstotkov bi dovolilo, da se pes gosta namesti na kavču, večina pa meni, da je vljudno najprej vprašati, ali je žival na obisku sploh dobrodošla.

Kot so za Daily Mail dejali izvajalci študije, ti rezultati ponujajo zanimiv pogled na to, kako bi gostitelji želeli, da bi se njihovi gostje obnašali. Po vrsti so nanizali 10 v očeh gostiteljev najbolj nezaželenih dejanj.