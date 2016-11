10 evrov za 10 minut božanja krave

Sodobna tehnologija je povezala svet, prijateljstva in posle je mogoče sklepati na daljavo, tako lahko tudi dokončamo šolanje in opravimo nakup. Toda ali so to res prednosti? Človek je čutno bitje, pomanjkanje telesnega stika pa je lahko za naše počutje in zdravje pogubno, kažejo raziskave. Verjetno zato ne preseneča, da so mnogi dandanes celo pripravljeni plačati za dotik drugega bitja.



Božanje poltonske krave



Ne, ne govorimo o dekletih na klic ali drugih oblikah kupovanja ljubezni, temveč pristnem, nesebičnem in nežnem druženju – kakršno lahko ponudi samo žival. Številne kmetije v Nemčiji tako v zameno za deset evrov omogočajo nekaj minut božanja vsem tistim, ki koprnijo po stiku z bitjem v živo. Njihovi obiskovalci največkrat pridejo iz mesta, saj vse dni preždijo za računalnikom in pametnim telefonom: božanje poltonske krave jih tako pošteno prizemlji in spomni, da sta narava in čutnost še vedno na dosegu roke, le zagrabiti ju je treba.



Zamisel izvira z Nizozemskega, kaj hitro pa je dosegla Nemčijo, kjer je božanje domačih živali za plačilo že povsem običajna želja. Osamljenih, ki dneve preživljajo v družbi zaslonov, je vse več, tako se tudi povečuje povpraševanje po stikih z domačimi živalmi – tehnologija je resnično poenostavila raziskovanje sveta, ne omogoča pa pristnega dotika, poudarjajo tisti, ki jih pomanjkanje bližine živega bitja spravlja v obup. Zgolj opazovanje preprosto ne more nadomestiti otipljivega sveta. In seveda, želimo si tudi, da se drugi dotaknejo nas, prav živali pa so tiste, ki zmorejo nesebično vračati ljubezen.



Mačje kavarne



so še ena možnost za takšno izmenjavanje nežnosti in izpolnjevanje želja po nežnem dotiku. Tradicija izvira z Japonske, dandanes pa je tudi v Veliki Britaniji nemalo lokalov, kjer poleg toplega napitka omogočajo božanje muck, ki svoje telo prav rade nastavijo za čohljanje in božanje. Ne preseneča, kajti povpraševanje po takšni storitvi je izjemno.



Prva takšna londonska kavarna, ki je vrata odprla leta 2014, Lady Dinah's Cat Emporium, se je lahko pohvalila z dolgim čakalnim seznamom – pred odprtjem se je za obisk prijavilo več kot 17.000 obiskovalcev, željnih mačje družbe! Kavarna je še vedno redno zasedena, prihajajo tisti, ki si želijo hišnega ljubljenca, a nimajo prostora zanj, in pa tisti, ki so se izgubili v vrtincu tehnologije in jim stik z živaljo prinaša neznansko srečo. Mimogrede, lani je vrata odprla tudi mačja kavarna v Ljubljani, Cat Caffe.



Živali za boljšo koncentracijo



Dobrodejni vpliv živali na človeka sicer ni nič novega: znanost je že zdavnaj dokazala, da ljubljenci spodbujajo okrevanje obolelega, pomagajo preprečevati depresijo in odganjajo osamljenost. Lastniki živali praviloma živijo bolj urejeno, strukturirano, odgovorno in tudi zdravo, otroci, ki odraščajo ob ljubljencu, pa se učinkoviteje naučijo sprejemanja odgovornosti, sklepanja prijateljskih vezi, razvijanja sočutja in razumevanja do okolice.



Pogosto so bolje motivirani za delo v šoli, imajo večjo sposobnost koncentracije in boljše delovne navade. In še, žival lahko pomaga celo spreobrniti zločinca, so prepričani Švicarji, ki med kaznjenci v zaporu izvajajo učinkovite terapije z osli – za sodelovanje s tako trmasto živaljo je namreč potrebne veliko samodiscipline in prilagajanja, ki ju obsojencem običajno primanjkuje.