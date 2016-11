Zvezdni otroci se delijo na indigo, kristalne in mavrične otroke, razlikujejo pa se po barvi svoje avre in energijskih vzorcih. Na naš planet so začeli prihajati pred tremi desetletji in še vedno prihajajo, najverjetneje kot duše, ki še nikoli niso bile inkarnirane, z namenom, da dvigujejo zavest ljudi. Morda ste sami zase že od nekdaj vedeli, da ste drugačni, morda imate otroka, ki odstopa od povprečja, morda ste že kdaj prišli v stik z zvezdnimi otroci, vsekakor je čas, da jih pobliže spoznate.



Indigo otroci



Od zvezdnih otrok naj bi se najprej pojavili indigo otroci, večina jih je prišla na zemljo med letoma 1970 in 1990, čeprav je res, da so se nekateri rodili tudi prej oziroma pozneje in imajo že lahko nekaj značilnosti kristalnih otrok. Njihove avre so indigo barve in vibrirajo s frekvenco tretjega očesa, zato so ti otroci zelo ustvarjalni in imajo nekatere izrazito poudarjene psihične sposobnosti videnja, slišanja, čutenja in zaznavanja. To jim omogoča, da slišijo ali vidijo duhove ter angelska bitja; da nemudoma prepoznajo nepoštenost in imajo natančno notranje vedenje o dogodkih, situacijah ali osebah, ko jih prvič srečajo. So izjemno občutljivi in imajo visoko razvito intuicijo. Starši indigo otrok bi morali biti dovolj odprte glave in potrpežljivi, ko jim ti pripovedujejo svoje izkušnje o drugih dimenzijah, morali bi jih razumeti in raziskovati njihovo nadarjenost, namesto da se je bojijo, dvomijo o njej ali jo obsojajo, saj vsakršno neiskrenost ali nespoštovanje indigo otroci takoj zaznajo. Ni treba posebno poudarjati, da so ti otroci visoko inteligentni, se hitro učijo, imajo tehnološko znanje in odličen spomin, kar pride še bolj do izraza, če jih njihovo okolje podpira in razume, zato so zdravi odnosi ključni za njihov obstoj in delovanje. So tudi neposredni, odločni in samozavestni, nemalokrat pravi bojevniki, ki jih rutina, pravila in norme zlahka zdolgočasijo, zato ni čudno, da so lahko tudi uporniški in neprilagodljivi, saj spoštujejo samo svobodno voljo. Pri tem so še enkrat zelo pomembni njihovi starši, saj naj bi jim ponujali ogromno razumevanja in sodelovanja, pri tem pa naj bi jim tudi sami postavljali svetel zgled in jasne meje. Nič presenetljivega ni, da imajo indigo otroci pogosto diagnozo, da so hiperaktivni, nepotrpežljivi, neobčutljivi in brez spoštovanja, kar je zgrešeno, če so pravilno usmerjani – njihovo ogromno ustvarjalnost je treba sproščati z glasbo, pisanjem, umetnostjo, drugimi umetniškimi spretnostmi in tudi športom, da lahko ohranjajo svoj fokus. So rojeni vodje, ki so bili poslani na planet zato, da nas osvobajajo spon preteklosti in da utrejo pot kristalnim in mavričnim otrokom. Učijo nas sodelovanja in ustvarjalnosti brez pokvarjenosti in laži. Njihovo osebno numerološko število je pogosto 1, 3, 5, 9 ali 11.



Kristalni otroci



Njihova rojstva so začeli zaznavati na prelomu tisočletja, čeprav so bili številni kristalni otroci med nami že prej. To so energijsko izjemno močni otroci, ki so tukaj z namenom, da nas ponesejo na naslednjo stopnjo v razvoju. S svojo ljubeznijo, modrostjo, mirnostjo in zavestjo o enosti (da smo vsi povezani, torej eno) prebujajo naše notranje moči in ustvarjajo varnejši svet. Njihova avra žari kristalno in ima barvito obrobo. Kristalni otroci imajo velike duhovne sposobnosti, tudi telepatske, so zelo intuitivni in zelo dovzetni za energije in čustva.

Pogosto začnejo govoriti nekoliko pozneje, šele okoli tretjega ali četrtega leta, zato ker se lahko sporazumevajo telepatsko in jim govor ne pomeni toliko, zato jim včasih rečejo, da so avtistični. Prav tako kot indigo otroci so zelo ustvarjalni in zanesljivi, imajo veliko energije, vendar znajo biti umirjeni in spokojni. So srečni, ljubeči, čustveni, sočutni in svetli ljudje, ki izžarevajo razsvetljenost in čisto ljubezen. So v miru s seboj, z drugimi in s svetom okoli njih, pravzaprav živijo v harmoniji z vsem. Zaradi svojega zavedanja, da smo vsi eno, se z lahkoto povezujejo z živalmi, rastlinami ali kristali, vse skupaj imajo zelo radi. Njihova srčna čakra je povsem odprta, delijo sočutje in potrebujejo veliko ljubezni in nege. Če živijo v neharmoničnem okolju, se zaprejo vase, se izolirajo in sanjarijo, v tišini prenašajo trpljenje drugih, ki ga še kako čutijo, dokler se sami ne zlomijo ali ne zbolijo, zato je še posebno pomembno, da jih ščitimo in negujemo. Njihovo osebno numerološko število je pogosto 7, velikokrat nosijo tudi mojstrska števila, kot so 11, 22 ali 33.

Mavrični otroci



So otroci, ki se na naš planet rojevajo zadnjih nekaj let. So neustrašni in samo dajejo, izžarevajo energijo mavrice, ki ima zelo visoke vibracije brezpogojne ljubezni. So utelešenje božanskosti in razkrivajo naše potenciale, so avatarji, ki nam služijo in ki so tu samo zato, da dajejo, kajti sami so že dosegli duhovni vrhunec. So matere in očetje kristalnih otrok, ki poprej še niso prebivali tu, ampak na drugih planetih, v drugih dimenzijah ali sistemih, kjer so že razrešili svojo karmo in lekcije, ki so jim bile dane, zato so lahko popolnoma osredotočeni na služenje in človekoljubnost. Mavrični otroci so popolnoma duhovno razviti, saj so zliti z izvorom, od koder vsi izviramo, zato ne morejo poznati strahu ali imeti slabe samopodobe, njihova naloga je, da nas vse naučijo, da smo eno. Podobno kot kristalni otroci imajo zaradi nerazumljenosti diagnozo avtizma, očita se jim, da imajo težave s čustvovanjem, kar je res le do te mere, da ne prenesejo negativnih in destruktivnih čustev, saj sami poznajo le brezpogojno ljubezen, ki jo razdajajo. Mavrični otroci imajo višje vibracije od kristalnih otrok, in čeprav so zelo senzibilni, so že toliko razviti, da niso tako občutljivi za vse energije kot kristalni ali indigo otroci, kot rečeno pa so dovzetnejši za negativna ali nasilna čustva, razmere, medicinske ali kemijske poskuse, saj tega ne poznajo, ker prej še nikoli niso živeli na Zemlji in tega niso prinesli iz prejšnjih inkarnacij. Potrebujejo zaščito in duhovno podprto okolje, v katerem lahko opravljajo tisto, kar so prišli opravljat od drugod, zato je za njihovo razumevanje potrebno dvigovanje zavesti vseh ljudi, le tako jih bomo lahko začeli prepoznavati in ceniti njihov potencial. Tu so pravzaprav zato, da nam pokažejo, da imamo enak potencial kot oni, torej da postanemo eno z izvorom, z božanskim.