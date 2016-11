Zvezde pravijo, da so to najboljši pari

Naslednjih šest astroloških parov je kozmično povezanih, neločljivih in nič ne more zamajati njihove romantične zveze.

Kozorog in bik

Obstajajo razlogi, zaradi katerih astrologi navajajo, da je med kozorogom in bikom najmočnejša kemija. Oni imajo v sebi brezkončno količino ljubezni. Če se najdeta pripadnika teh dveh znamenj, se drug drugega nikoli ne naveličata in sta idealna za trajno zvezo. Osnujeta razmerje, ki je značilno za sorodne duše, in ga negujeta dolga leta. Zaradi spoštovanja, ki ga drug drugemu namenjata, si vsakdo, ki ju pozna, želi, da bi tudi sam imel podoben odnos s svojim partnerjem.

Tehtnica in dvojčka

Poleg tega, da sta drug drugemu intimna partnerja, sta tudi dobra prijatelja. Inteligenca in mentalna stimulacija ju medsebojno najbolj privlačita. Znata začeti in nadaljevati razmerje. Njun odnos je harmoničen, oba sta pripravljena veliko vlagati v uspešno zvezo, vsa nesoglasja pa rešujeta z razumevanjem in racionalno.

Lev in strelec

Še eden od parov, ki je drugim za zgled. Njuna strast do življenja in ljubezen, ki jo občutita drug do drugega, sta preprosto neskončni. Na vse načine sledita skupnim ciljem in si izpolnjujta želje ter se podpirata pri ambicijah, ki jih imata kot posameznika. V njuni družbi nikoli ni dolgočasno.

Riba in škorpijon

Njuna povezava je skoraj telepatska. Ne samo na intelektualnem in čustvenem, ribe in škorpijoni so povezani tudi na duhovnem nivoju, in kadar se najdeta rojena v teh dveh znakih, vsak prosti trenutek izkoristita, da bi drug drugemu pričarala zadovoljstvo. Strast je še ena od stvari, ki ju odlikuje, seksa in romantike v njuni zvezi nikoli ne zmanjka.

Oven in vodnar

Zveza, ki je polna adrenalina in razburljivosti. Njun avanturistični duh jima ne dopušča ostati na enem mestu. Ne v življenju niti v spalnici. Preizkušanje novosti je zanju ena najprivlačnejših aktivnosti, zabava se ob njiju nikoli ne konča. Medtem ko mnogi pari z leti zapadejo v rutino, besede dolgočasje v besednjaku ovna in vodnarja ni.

Devica in bik

Pripadniki zemeljskih znakov se povsem dobro razumejo. Device in biki osnujejo skladne zveze, saj so oboji prizemljeni, vendar sposobni globokih čustev ter sodelovanja na vseh področjih. Zaupanje je ključna lastnost, podobne življenjske vrednote pa jima pomagajo, da zgradita res trden in trajen odnos.