Znamenje, ki z leti postaja vse boljše

Leta se pridno nizajo in na vsako astrološko znamenje vplivajo po svoje. Poglejte, kako se z njimi spopadajo.

Oven

Misel na staranje ga plaši. A povsem po nepotrebnem, saj pod vplivom vladajočega planeta Marsa njegova energija z leti prav nič ne slabi. Morda potrebuje malce več spanja, kot pri 20., a tedaj je imel manj izkušenj. Z leti postaja bolj prepričan vase, v svoja stališča in norme, vse bolj dobiva na moči, ugled mu raste, hkrati pa se nauči nekoliko bolj obvladati svoj značaj in izbruhe lažje drži pod nadzorom, kar je plus tako zanj kot za okolico.

Bik

Groza ga je že ob misli, da bi lepota z leti zbledela, a skrb je tudi pri njem odveč. Prave kvalitete bika ležijo v njegovem šarmu in osebnosti, tem pa leta ne morejo do živega. Nasprotno, simbol ljubezni Venera, ki upravlja z njim poskrbi, da je ta v očeh drugih vedno privlačen. Čeprav se njegov videz z leti res spreminja, se veliko bikov bolje, kot v mladosti, počuti v zrelih letih. Pri njih vendarle veliko vlogo igra stabilnost, ki je ne prinese mladostna norost, temveč z izkušnjami pridobljena modrost.

Dvojčka

Rojeni v tem znaku nad dejstvom, da mladost beži, niso ravno navdušeni. Na srečo jim je vladar Merkur, planet logike, podaril inteligenco in analitično razmišljanje, s pomočjo katerih nekoliko lažje sprejmejo staranje, ki ima seveda tudi pozitivne plati: več denarja in prostih trenutkov, kar jim omogoča ukvarjanje s stvarmi, za katere v mladosti ni bilo časa.

Rak

Šele, ko se zacelijo številne rane iz mladosti, lahko rak resnično uživa v življenju in vsem lepem, kar mu ponuja. Rake obvladuje Mesec, simbol doma. Ta jim zagotavlja izrazit starševski nagon in požrtvovalnost. In s časoma vse bolj dojemajo, da jim zrelost lahko prinese le še več zadovoljstva v krogu družine, postajajo modrejši, pridobivajo ugled in materialno varnost, zato so tedaj, ko dozorijo, srečnejši in bolj izpopolnjeni.

Lev

Pride trenutek v življenju, ko spozna, da ni več v središču pozornosti, temveč je to postal nekdo mlajši. To pa rojenim v tem znaku nikoli ne more biti všeč. A z leti to znamenje, ki mu vlada Sonce vendarle spozna, da ni vse v zunanjem blišču, temveč da štejejo zrelost, položaj, avtoriteta in spoštovanje okolice, o tem pa so levi vedno sanjali.

Devica

Znamenju poveljuje Merkur, simbol radovednega duha in device se zlepa ne postarajo. Zahvaljujoč mladostnemu videzu in komunikativnosti vedno delujejo mlajše, kot so v resnici. Še same ne dojemajo svojih let in nenadoma spoznajo, da so že krepko čez štirideseta. Prav to pa so za devico leta, ki jih izkoristi za napredovanje v karieri, začne zasebni posel ali da se bolj posveti zdravju in financam.

Tehtnica

Tako kot biku tudi tehtnici poveljuje Venera, planet lepote. Zato vedno izgleda odlično, zlasti v zrelih letih. Njen šarm je sestavni del njene privlačnosti in samo pridobiva na moči. Le višek kilogramov, ki jih leta običajno prinesejo, lahko povzroči nekaj težav, saj preobremenjuje celo telo. Prav zato se tehtnica tudi v zrelih letih ne sme poleniti.

Škorpijon

Pod vplivom mračnega Plutona tako kot v vsemu tudi v staranju vidi nekaj slabega. Na srečo premore veliko ironije in posebnega smisla za humor, ki mu pomagata skozi tok življenja ter sprejeti starost z vsemi modrostmi in izkušnjami. Na koncu se le zave, da bi mu vrnitev v mladost prinesla veliko več težav in veliko manj denarja.

Strelec

Še eno znamenje, ki ga prve gube okoli oči več kot razžalostijo. A ne za dolgo. Vlada mu Jupiter, planet optimizma. Po duši vedno ostaja mlad, odprt, radoveden, tudi fizično kondicijo zna vzdrževati in se zlahka kosa z mlajšimi generacijami. Zrelost mu omogoča, da stvari dojema povsem drugače in seveda bolje, kot v mladosti.

Kozorog

Z njim upravlja Saturn, planet zrelosti, znanja in ambicije. Ne razume tistih, ki objokujejo minulo mladost ter padajo v depresijo, ko začno siveti, saj staranje prinese veliko zrelosti, izkušenj, materialnega blagostanja in še veliko več, česar v mladosti niso imeli. Oni so tedaj imeli cilje, proti katerim so hiteli, jih dosegli in sedaj pridno uživajo plodove svojega dela.

Vodnar

Ne samo staranja, strah ga je tudi marsičesa drugega, zato bi končno že moral dojeti, da leta prinašajo tudi veliko lepega in koristnega. Za vedno ostaja mentalno mlad, kreativen in samosvoj v vsemu, kar počne. Zlasti zaradi vpliva Urana, planeta bodočnosti in sprememb. Ker zdravju ne namenja preveč skrbi, bi mu z leti vendarle moral posvetiti več pozornosti in tako ostati zdrav. Malo več počitka, zdrave hrane in rekreacije je pravi recept za vitalna zrela leta.

Ribi

Leta, ki bežijo jim predstavljajo strah, ki ga še ribe same ne znajo dobro pojasniti in opisati. A če pravočasno poskrbijo za zdravje in finančno plat spoznajo, da je vsa skrb odveč. Pod vplivom Neptuna, planeta ljubezni, postaja njihova čustvenost z leti še izrazitejša. Prav tako postanejo občutljivejše njihova čutila in vse, kar so si v mladosti želele, lahko sedaj tudi dobijo.