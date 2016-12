Znamenja, ki jim staranje ne pride do živega

Staranje vsak doživlja drugače, naslednjim trem znakom pa leta ne pridejo do živega in čas je do njih prizanesljiv.

Oven

Čeprav vas že sama misel na staranje spravlja v slabo voljo, res nimate razloga za skrb. Vlada vam namreč Mars, planet energije, in vaša energija v resnici z leti prav nič ne slabi, ostajate večno mladostni in po srcu ter tudi videzu mladi. Morda res potrebujete malo več spanja, kot ste ga pred 20 leti, a tedaj ste imeli veliko manj izkušenj. Ko čas teče, postajate vse bolj gotovi vase, vaša stališča in mnenja pridobivajo moč in veljavo. Z leti tako raste vaš ugled, hkrati se naučite obvladovati svoj ognjeviti značaj, kar koristi vam in vsem v vaši bližini.

Bik

Zgrozite se že ob sami misli, da bi vaša privlačnost lahko zbledela, a tudi pri vas je ta skrb odveč. Vaše vrline so šarm, prijaznost, sočutje in družabnost, to pa so lastnosti, ki jim leta ne pridejo do živega. Ravno nasprotno. Venera, simbol ljubezni, je tista, ki skrbi za to, da znate vedno osrečiti ljudi, ki jih imate radi. Čeprav se vaš videz z leti spreminja, so spremembe pozitivne, vedno ste opazni in pustite dober vtis. Ker močno cenite varnost in stabilnost, se veliko bolje, kot ste se v dvajsetih, počutite v štiridesetih letih in pozneje.

Rak

Ko se pri vas zacelijo vse rane iz mladosti, začnete uživati v lepotah življenja. Vlada vam Mesec, simbol doma, zato je pri vas poudarjen starševski nagon, poleg tega pa ste zelo požrtvovalni. Ko se ustalite in začnete dojemati, da vam srečo lahko prinese krog družine, postanete zadovoljni, izpolnjeni in srečni. Z leti ste vse modrejši, izkušnje vam zagotovijo ugled in materialno varnost, kar se izraža tudi na vašem videzu, ki postane sproščen in ostane mladosten.