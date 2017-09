Znamenja, ki jim ne smete zaupati

Rojeni v nekaterih astroloških znakih so mili, zadržani in odkriti, nanje se je vedno mogoče zanesti brez kančka dvoma. So pa tudi takšni, ki veljajo za manipulatorje in vas lahko žejne pripeljejo čez vodo. Pri katerih previdnost ne bo odveč?

Dvojčka

Dvojčkom ne gre ravno zaupati. V resnici velja pravilo: čim manj, tem boljše. Tudi na to, kar povedo, vedno glejte z malo rezerve. Pri njih je največja težava v tem, da celo sami verjamejo svojim prenapihnjenim zgodbam in obljubam, kasneje si premislijo ali na svoje besede povsem pozabijo, zato obljube le redko izpolnijo in se nanje ni mogoče zanašati.

Rak

Rak točno ve, kaj povedati in koliko čustev vključiti v zgodbo, da bo pri drugih vzbudil sočutje. Vedno najde način, kako dobiti tisto, kar si želi in kako priti do svojega cilja, ne glede na to, kaj si je zastavil. Rak zna manipulirati. Najbolj z besedami in s solzami.

Lev

Levi so znani narcisi in zato prepričani, da si zaslužijo vse, kar si zaželijo. Znajo manipulirati s partnerjem in prijatelji, ti pa mu pri tem velikokrat nevede pomagajo, saj lahko lev vsakogar prepriča, da so njegove ideje najboljše.

Vodnar

Obožujejo, kadar jim ljudje namenjajo pozornost ali se vanje celo zaljubijo, saj vedo, da bodo lahko od oboževalcev dobili vse, kar si želijo. Takoj ko se to zgodi, pa navdušenje nad ljubezenskimi ali prijateljskimi vezmi mine. Vodnarji v resnici znajo iz toplih čustev drugih izvleči največ.