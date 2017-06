Ženske v tem znamenju je najtežje osvojiti

V znamenju device rojene pripadnice nežnejšega spola je težko osvojiti. One sanjajo o ljubezni, kakršno poznajo iz romanov in filmov. Če pri zapeljevanju ne boste domiselni, nekoliko dramatični in na moč izstopajoči, vas devica sploh ne bo opazila. Če pa boste v filmskem slogu pritegnili njeno pozornost in osvojili njeno srce, bo ob vas, ne glede na vse, ostala vse življenje.

Devica je namreč najzvestejše in najbolj predano znamenje zodiaka, ob njej se vam obeta dolga zveza, saj vas za nobeno ceno ne bo izdala in se vam ne bo izneverila. Odgnali jo boste samo, če boste nezvesti, nepredvidljivi in kaotični, saj dosledna devica želi, da je vse v njenem življenju urejeno in organizirano. Da, tudi intimni odnos.

Če bo samo začutila, da ji niste zvesti, vam tega nikoli ne bo odpustila. Če pa ji boste zvestobo, ljubezen in spoštovanje pripravljeni vračati ter ceniti ali vsaj sprejeti njeno težnjo po redu, obremenjevanje s podrobnostmi, neskončno analiziranje in iskanje vzrokov za (po vašem mnenju) še tako nepomembne pripetljaje, boste lahko ob njej uživali vse življenje.