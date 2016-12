Zelena sveča za denar, rdeča za strast

Sveče imajo na življenje velik vpliv in njihovo prižiganje lahko pomaga pri iskanju zaposlitve, premagovanju strahov, reševanju sporov, duhovnem razvoju, iskanju resnice, uresničevanju ciljev, zaščiti, partnerskih zvezah, premagovanju slabih razvad ipd.

Ni vseeno, kaj počnete prej

Za boljši učinek je sveče pred prižigom dobro premazati z dišečim eteričnim oljem. Če ga nimate, lahko uporabite tudi olivno. Olje začnite nanašati na sredini proti vrhu, pri tem pa si zamislite namero, ki jo želite uresničiti. Vedno ga nanašajte v isto smer in v mislih ponavljajte cilj. Nato znova od sredine olje nanesite v sedmih potegih proti dnu in razmišljajte o svoji želji. Ko na svečo nanesete olje, jo postavite na varno mesto, kjer bo lahko dogorela. Velikost sveče ni pomembna, pomembna pa je njena barva.

Kakšno izbrati?

Rumena: za učenje in ustvarjalnost.

Zelena: za denar in plodnost.

Zlata: za samozavest, bogastvo in zaščito.

Rdeča: za ljubezen, strast, telesno moč.

Oranžna: za strast.

Rožnata: za nežnost, ljubezen, prijateljstvo, čustva.

Modra: za resnico, modrost, okrevanje.

Rožnata: za psihične sposobnosti, psihično okrevanje.

Srebrna: za močne ženske energije, čustveno stabilnost, intuicijo.

Bela: lahko nadomesti vse barve.

Črna in rjava: privlačijo negativno energijo.

Še večja moč

V svečo lahko vrežete simbole, srce za ljubezen, znak evra za denar. Ena sveča je za eno željo, nikoli iste ne uporabljajte za več želja. Boljše jih je prižigati z vžigalicami kot z vžigalnikom.

Če je mogoče svečo pustite dogoreti ali jo kasneje prižgite z istim namenom, kot ste jo prvič, če ni dogorela.