Zdravje in sreča v prihajajočem letu

Počasi se poslavlja še eno leto. Kaj pa vam v prihodnjem na področju sreče in zdravja napovedujejo zvezde?

Oven

Zdravje

Če ne boste malo upočasnili ritma in šli korak za korakom, se boste zelo izčrpali. Čez dan boste izmozgani, ponoči ne boste mogli spati. Poskrbite za svoje zdravje z zmernimi vajami in raztezanjem, da vas ne bodo izdale boleče mišice in druge poškodbe. V novem letu vas čaka veliko presenečenj, ne pozabite pa na zmernost.

Sreča

Naslednje leto bo prineslo veliko sprememb, kljub temu pa vam bo uspelo ohranjati vse pod nadzorom. Na ljubezenskem področju se vam obeta veliko sreče, pazite pa na denar. Ne bojte se novosti in si vedno vzemite čas za prijatelje. Uživajte vsak dan posebej in se veselite vsega lepega, kar vam bo leto 2017 prineslo.

Bik

Zdravje

Zdrava hrana bo za vas v letu, ki je pred nami, prav posebej pomembna. Če želite ohraniti zdravje seveda. Ob njej boste namreč polni energije in pripravljeni na vse naloge, ki vas bodo čakale. Toda ob nezdravi hrani boste brez moči, vedno utrujeni in zlahka vas bo v posteljo položila kakšna bolezen, proti kateri bo vaša odpornost nemočna.

Sreča

Ob pravi skrbi za zdravje boste imeli več energije, ki vam bo pomagala skozi vse, kar vas čaka. Ne obremenjujte se preveč z dogodki, pustite stvarem, naj se odvijajo po svoje, praviloma bo šlo vam v prid. Ne dopustite si, da bi pozabili na svoje poslovne cilje, a vendarle zaradi njih ne zanemarite tudi drugih vidikov življenja.

Dvojčka

Zdravje

Zlahka se boste prilagajali spremembam in večjih težav z zdravjem ni na vidiku. Morda le kakšen prehlad. Skrbite za svoje telo, da boste še odpornejši. Miren spanec je, kar vam največkrat manjka. Zdravje ne pride samo po sebi, zato negujte svoje telo in svoje mentalno stanje.

Sreča

Presežek energije porabite za vadbo. Ne dovolite si, da bi vas vznemirjale malenkosti. Nekatere situacije na delu in med prijatelji bodo morda v vas izvale stres, vendar se kljub temu potrudite ostati optimistični. S pravim pogledom na svet bo sreča bližje.

Rak

Zdravje

Vse leto boste v odlični intelektualni formi, potrudite pa se, da dosežete tudi odlično fizično pripravljenost. Več vadite in poskrbite za telo. Tako ga boste okrepili in lažje bo kos morebitnim okužbam in drugim, z zdravjem povezanim tegobam.

Sreča

V letu 2017 lahko pričakujete več dobrega razpoloženja. K temu bo pripomoglo dovolj energije, ki je boste deležni ob pravilni skrbi za telo in dušo. Potrudite se in ga dobro izkoristite.

Lev

Zdravje

Vaša energija bo enkrat na višku, drugič na dnu. Če boste tedaj, ko bo na vrhuncu, vadili, ne boste krepili le telesa, temveč tudi um. Ko boste res brez energije, počivajte. Izkoristite pa dneve, ko bo energije več. Sicer se boste polenili.

Sreča

Zadeve bodo jasnejše, kot so bile prej. S pomočjo logičnega razmišljanja boste hitro sprejemali pomembne odločitve. To vam bo pomagalo na delu in v odnosih z drugimi. Tudi vaši občutki bodo imeli vzpone in padce. Izkoristite dobre dni in gradite tesna prijateljstva ter krepite svojo zvezo.

Devica

Zdravje

Leto, ki je pred nami, bo za vas resnično stresno. Potrebovali boste več odmorov in počitka. Energije za delo boste imeli dovolj, zvečer pa ne pozabite na družino in prijatelje. Hitro se boste odzvali in sprejemali prave odločitve. Skrbite za zdravje in zlasti zdravo prehrano, da vam moči ne bo zmanjkalo. Preizkusite nove tehnike sproščanja, denimo jogo.

Sreča

Retrogradni Merkur bo v vaše življenje prinesel nekaj kaosa, zlasti na zasebnem področju. Nikoli vam ne bo dolgčas, zdrav spanec pa vam bo zagotovil pravo energijo, ki vam bo pomagala usklajevati um in telo ter zagotavljati srečo.

Tehtnica

Zdravje

Zvezde vam toplo priporočajo, da se posvetite športu, da bi ostali v formi vse leto. Odločitve boste sprejemali lažje kot prejšnja leta, ne pozabite pa na strast. Prepustite se hobijem in vzdržujte odnose z družino in prijatelji. Izogibajte se hitri prehrani.

Sreča

Zdelo se vam bo, da čas prehitro mineva. Na srečo boste imeli dovolj energije, da boste temu kos. Nič ne bo težko, če boste stopali v korak s spremembami. Zvezde bodo ob pravem pogledu na svet na vaši strani.

Škorpijon

Zdravje

Imeli boste veliko energije in čas je, da začnete vaditi (če do sedaj še niste). Na splošno boste zadovoljni s svojim telesom. Fizično energijo morate izkoristiti in z njo ohraniti dobro počutje in telesno formo. Prav tako vam bosta v letu pred nami dobro služila spomin in koncentracija, kar velja izkoristiti zlasti, če se še šolate.

Sreča

Leto, ki je pred nami, vam namenja malce več stresa. Če se mu s primernimi tehnikami ne boste izogibali, vas bodo premagovali negativni občutki, kar bo slabo vplivalo na vašo srečo.

Strelec

Zdravje

Naslednje leto bo za vas naporno. Vaš um bo sicer v odlični formi, ni pa to mogoče trditi za vaše telo. Pomembno je, da vadite, a ne pretiravajte, da ne boste utrpeli poškodb. Pazite na prehrano. Ko boste izčrpani in utrujeni, si vzemite čas za kakovosten počitek.

Sreča

Intelektualno boste v odlični formi in težave boste hitro reševali. To bo olajšalo situacije na delu ali v šoli. Do prijateljev boste ljubeznivejši kot običajno in prav takšni bodo oni do vas, kar je res velika sreča.

Kozorog

Zdravje

To leto bo z vidika zdravja dokaj pestro. Velikih vzponov in padcev sicer ne bo, bodo pa opaznejši manjši. Raven energije bo nihala. V nekem obdobju boste polni moči, drugič pa povsem brez življenjske energije. V obdobjih, ko bo vaša moč na višku, vadite, sicer se boste zredili. Jejte zdravo in ne pozabite na spanec ter se naučite obvladovati stres.

Sreča

Napredek bo po zaslugi pesimizma in trme nekoliko oviran. Skušajte ju malo ukrotiti, sicer leto 2017 ne bo dobro. Izkoristite svojo ambicioznost in se osredotočite na svoje cilje, ki jih dobro poznate.



Vodnar

Zdravje

Običajno ste polni energije, v letu 2017 pa ne bo tako. Kljub temu ne pozabite na fizično dejavnost in tako ohranite formo. Vadite zmerno, če boste pretiravali, se lahko poškodujete. To je leto za sproščanje in počitek in ne za naporno vadbo. Hranite se zdravo, razmislite o vegetarijanski prehrani. S hitro pripravljeno hrano si boste hitro nakopičili kilograme in ne boste se počutili dobro.

Sreča

Radi preizkušate nove stvari in spoznavate nove osebe. Čeprav boste v naslednjem letu imeli malce manj energije, to ne pomeni, da ne bo tako. Prav nova poznanstva pa vam bodo prinesla največ veselja.

Ribe

Zdravje

Pred vami je dinamično leto. Polni boste energije. Dovolj moči boste imeli za vse preizkušnje. Ne obremenjujte se s podrobnostmi. Uživajte v trenutkih. Terapija z glasbo vam bo zagotovila miren spanec.

Sreča

V letu 2017 se vam obeta veliko sprememb. Lahko majhnih, kot je slog oblačenja, ali večjih, denimo razpad ljubezenske zveze ali začetek nove romantične dogodivščine. Na vse, kar vam bo življenje prineslo, boste gledali kot na pozitivno spremembo in dobre vibracije boste nesebično delili s prijatelji.