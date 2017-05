Zato si vas vsi želijo

Vsak premore lastnosti, ki neizmerno privlačijo druge, čeprav se tega včasih sploh ne zaveda. Poglejte, kaj pravi horoskop o tem, kako lahko najhitreje razorožite tiste, ki se družijo z vami.

Oven

Ste močni, napadalni in pogosto dobite prav tisto, kar si želite. Nič ni bolj privlačnega od neodvisnega, svobodnega duha, zato imate veliko prijateljev in se vam pripadniki nasprotnega spola le težko uprejo.

Bik

Ste družabne, prijetne narave in vedno težite k zadovoljevanju svojih hedonističnih potreb, o čemer zlahka prepričate vso družbo. Vselej ste v središču pozornosti in ob vas se vsi dobro počutijo.

Dvojčka

Včasih ste malo zadržani in sramežljivi. A to je le igra, s katero poskušate sebe prikazati kot nekoga, ki ga je težko osvojiti. Prav zato si pripadniki nasprotnega spola velikokrat želijo, da bi vas bolje spoznali.

Rak

Drugi vas obožujejo zaradi tople, skrbne narave. Vsi se radi družijo z vami. Preprosto zato, ker se v vaši družbi počutijo prijetno.

Lev

Samozavest je ključni del vaše osebnosti. Ste rojeni vodja in drugi vam radi sledijo. Ste dominantni in nikoli pasivni ter prav zato na moč privlačni. Običajno se, kadar vstopite v prostor, vse oči usmerijo v vas. Vi znate pozornost preusmeriti nase.

Devica

Natančnost in doslednost sta vaši glavni orožji. Z besedami in s pravimi nasveti razorožite vse okoli sebe.

Tehtnica

Ste pravi šarmerji in očarate z zunanjostjo ter z nekonfliktno naravo. V resnici velikokrat spominjate na pozitivne filmske like.

Škorpijon

Prevzetni ste in strastni, drugi pa se vam nikakor ne morejo upreti. Vaši energiji se je težko zoperstaviti, saj z njo v trenutku napolnite ves prostor, ki vas obdaja, ne glede na to, kako velik je.

Strelec

Ste zabavni, spontani in zato za druge priljubljena družba. Vedno ste pripravljeni na preizkušanje novih stvari in le kdo si tega ne bi želel od partnerja ali prijatelja.

Kozorog

Vaš glavni adut je poseben smisel za humor. Ta je ključ do vašega seksapila, kombinacija obojega pa je pravi magnet za vse v vaši bližini.

Vodnar

Do drugih ste obzirni, prav zato pa izjemno seksi. Vedno znate poiskati prave besede, da bi vzbudili pozornost pri nasprotnem spolu.

Ribe

Ste skrivnostni, malce mračni in prav zato privlačite druge. Vaša globoka čustva, nežna narava in razmišljanje so tisto, kar ljudje pri vas najhitreje opazijo in tudi najbolj cenijo.