Zastavite si cilje, spremenite navade

Izgubiti želimo kilograme, se več gibati, več zaslužiti, biti lepši in boljši. Čeprav si v življenju tudi sicer nenehno zastavljamo cilje, so novoletni vklesani v kamen. A hkrati prav nad temi najhitreje obupamo.

Pod črto si vsako leto želimo biti boljši, uspešnejši, najboljša različica sebe. Toda če še tako načrtujemo, običajno pogrnemo že na prvi oviri, saj pri novoletnih zaobljubah nismo najbolj realistični. Psihologi opozarjajo na prvi dve pravili zastavljanja ciljev, če jih resnično želite uresničiti – naj bodo realistični in oblikujte jih v obvladljiv načrt.



Modro izberite cilj



Psiholog Edwin A. Locke v teoriji o postavljanju ciljev izpostavlja, da je več verjetnosti za uspeh, če si zadamo točno določen cilj, ki nam je v primerjavi z lahkimi cilji v izziv. Poleg tega k motivaciji pripomore cilj, ki je smiseln za nas. Vprašajte se:



• Kaj mi največ pomeni in kako lahko to še izboljšam?



• Katere spremembe želim uvesti, da se bo izboljšalo moje zdravje?



• Gojim nezdrave navade, ki jih moram spremeniti?



• Kako se lahko izboljšajo moji odnosi?



• Katerih novih veščin se želim naučiti?



• Kaj si želim doživeti v letu 2017?



• Kaj lahko naredim, da bo moje življenje v letu 2017 boljše?



Ustvarite cilj, pri katerem boste lahko ocenili napredek in ki ne bo preveč splošen. Namesto biti srečen opredelite dejavnost, ki jo boste redno izvajali, da boste srečni – »vsak teden si bom vzel/-a eno popoldne zase«.



Naj bodo pozitivni



Večina zastavljenih ciljev je negativnih – »moram izgubiti 10 kg«, »moram se več gibati«, s čimer vesolju sporočate, da ste v stanju pomanjkanja želenega. Namesto tega jih obrnite v pozitivne – razmislite, kaj lahko vnesete v življenje, ne pa opustite. Namesto manj delati si torej zastavite cilj preživljati več časa z družino. Namesto jesti manj hitre hrane – večkrat kuhati zdrave obroke doma.



Zapišite jih



Če jih zapišete, jim boste verjetneje sledili, pravi prof. psihologije Gail Matthews, ki je opravil študijo na to temo. Udeleženci, ki so zapisali svoje cilje, so jih namreč veliko pogosteje dosegli. Prav tako jim je pomagalo tedensko pisno poročilo o napredku, ki so ga poslali prijateljem ali družini. Ko torej zapišete cilj, ga imejte na vidnem mestu. Dnevno vas bo opominjal in ohranjal motivacijo.



Naredite podroben načrt



Uspešen načrt pomeni, da razdelite cilj na manjše obvladljive korake. Preden začnete, jih čim podrobneje zapišite. Večji in kompleksnejši ko je cilj, na več delov ga razbijte. Vsak korak naj bo čim bolj realističen in dosegljiv. Če katerega zlahka opravite, lahko načrt sproti spreminjate. Po vsakem cilju se lahko nagradite. V pomoč so vam lahko naslednja vprašanja:



• Kaj že počnem, kar mi lahko pomaga doseči cilj? Lahko okrepim to dejavnost?



• Kako naj beležim napredek? Kaj točno nameravam meriti?



• Kakšen je moj časovni okvir za doseganje cilja? Je realističen?



• Koga lahko vprašam za nasvet ali prosim za pomoč?



Lahko pišete dnevnik o svojem napredku. Ne samo da vam bo to pomagalo ostati na pravi poti, hkrati boste lahko izrazili svoje misli in čustva, ki vas na tej poti obhajajo.



Nagradite se



Zamislite se, s čim se boste nagradili na koncu, saj je to lahko močan motivator. Če boste naleteli na odpor – kar se bo prej ali slej zgodilo –, je pomembno, da se spomnite, zakaj je vredno doseči cilje, nagrada pa bo še češnja na koncu.



Poleg tega, da dosežete nekaj pomembnega zase, vam zastavljanje ciljev pomaga: ohranjati pozornost, vodi v večjo produktivnost, prinaša občutek, da živimo v skladu s svojim namenom, poveča samozavest.



Ko namreč namenite svoj čas, energijo in pozornost doseganju pomembnega cilja, se poveča občutek za lastno vrednost. Sami sebi sporočate, da se dovolj cenite, da naredite potrebne korake, da postanete najboljša različica sebe.



NAVADE



Razlog, da toliko ljudem spodrsne na poti do cilja, je, da z uvajanjem novosti spreminjamo svoje navade. Nov proces moramo ponavljati tako dolgo, da postane avtomatičen. Vedenjski vzorci, ki jih dolgo ponavljamo, namreč ustvarijo nove nevronske povezave v možganih. Tako kot ko ste se učili smučati ali voziti. Sprva ste morali biti zbrani in pozorni, nato vam je prešlo v kri.



Dobra novica je, da lahko s ponavljanjem oblikujemo in vzdržujemo novo navado. Psihologi pravijo, da stare navade ne moremo izkoreniniti, lahko pa jo nadomestimo z novo. Svetujejo, da poskusimo ustvariti zaporedje odločitev-rutina-navada. Vsaka naša rutina namreč sledi temu vzorcu.

Če si naredite načrt, boste verjetneje dosegli želeno. Foto: shutterstock

Odkrijte vzorce



Premislite in odkrijte svoj vzorec, ki ga želite spremeniti. Nato naredite načrt, kako boste spremenili rutino. Nekateri potrebujejo več časa za spremembe, drugi radi prekinejo navado hitro in dokončno. Nekatere spremembe terjajo postopnost – najprej nekaj dni na teden ne jejte mesa, namesto da takoj preidete na vegansko prehrano, druge pa takojšnjo abstinenco – kajenje, uživanje sladkorja, pitje alkohola. Lahko si na telefon namestite opomnik, ki vas bo opominjal na vaše odločitve. In ne pozabite, da lažja pot vedno zmaga – verjetneje boste hodili v fitnes za vogalom kot na drugi strani mesta; če ste črtali alkohol, ga ne kupujte in ne imejte doma. Poleg tega bodite prizanesljivi s sabo. Tudi če vam ne uspe stoodstotno ostati na začrtani poti, vztrajajte. Naj vas prekrški ne potrejo in odvrnejo od cilja.



Osebnostni tipi



Psihologi pravijo, da se delimo na štiri osebnostne tipe glede na to, kako oblikujemo navade:



• spraševalci: potrebujejo raziskavo. Izpolnili bodo pričakovanja, če bodo prepričani, da so smiselna. Njihova težava je, da se lahko ujamejo in obstanejo v fazi analiziranja navade. Nikoli ne začnejo spreminjati navade, ker se ne morejo odločiti, da bi se tega lotili in kako naj nadaljujejo. Njihov moto je: »Samo začnite!«



• podporniki: so močni pri ustvarjanju navade in vztrajanju pri njej, če so zunanje in notranje motivirani. Zlahka shujšajo, če jim to naroči zdravnik. Če se odločijo meditirati zjutraj, to storijo. Zavedati se morajo, da drugi ljudje ne oblikujejo navad tako zlahka kot oni.



• zavezanci: so uspešni, če imajo zunanjo odgovornost, ki jih sili v spremembo, manjka pa jim samodiscipline. Pogosto postavijo potrebe drugih pred svoje. Naučiti se morajo prevzeti notranjo zavezanost svojemu cilju.



• uporniki: nočejo biti omejeni, niti s pravili, ki si jih zastavijo sami. Če ste upornik, se upirate vsem pričakovanjem, zunanjim in notranjim, in se najbolje odrežete, če cilji niso preveč togo zastavljeni.



Osredotočite se na želeno



Na koncu se prepričajte, da vas obljube vodijo k nečemu, kar želite, in ne stran od tega. Uspešnejši smo namreč, če želimo doseči nekaj novega, kot če želimo nekaj opustiti. Nevroznanstveniki pravijo, da je treba negativne navade nadomestiti z želenimi, da bi prve izgubile moč nad vašim umom. Če ne vzdržujemo negativnih poti v možganih, se nevronske povezave prekinejo. Pomagate si lahko tudi s spremembo izražanja. Namesto da si rečete, da ne boste več zapravljali časa na facebooku, si zabičajte, da boste na njem samo trikrat na dan za nekaj minut. Poleg tega se zavedajte, da močna čustva pomagajo utrditi navade, hitreje in trdneje se zasidrajo v možganih, ker je oblikovanje navad povezano z njimi. Če veste, da vaše čustveno stanje vpliva na uspeh in držanje zaobljub, se boste trudili ostati pozitivno naravnani, umirjeni ter se veseliti delnih ciljev.